Explozia de la fabrica de prelucrare a lemnului, surprinsă de camere

O explozie puternică a zguduit fabrica Kronochem din Sebeș, județul Alba, luni, provocând un incendiu și rănind patru persoane. O coloană de flăcări și fum, înaltă de câțiva metri, a fost vizibilă de la distanțe mari.

Incidentul s-a produs la un buncăr de materiale de sortare, unde aparent exista o problemă mecanică. Două persoane au suferit arsuri, iar alte două au traumatisme, conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Mărturia unui intern angajat la fabrica din Sebeș

Un tânăr aflat în programul de internship la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș a făcut declarații cutremurătoare despre explozia de luni dimineața.

„Doi colegi au fost destul de grav afectaţi, era o problemă mecanică şi au încercat să o depisteze şi au depistat-o cam târziu la buncărul pentru materiale interne”, a explicat Trif, tânărul venit în internship la Sebeș.

Planul roșu de intervenție, activat în Alba

La fața locului au intervenit rapid echipaje de pompieri și ambulanțe. ISU Alba a anunțat: „Detaşamentul de pompieri Sebeş intervine pentru stingerea unui incendiu in mun. Sebeş, str. Mihail Kogălniceanu”.

Pentru gestionarea eficientă a situației, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Bilanțul victimelor de la Sebeș

Printre răniți se numără și un cetățean din Sri Lanka. Andreea Alexe, purtătorul de cuvânt al Poliției județene Alba, a declarat: „Un bărbat de 33 de ani din comuna Şibot şi un cetăţean de 48 de ani din Sri Lanka au suferit leziuni corporale şi au fost transportaţi la o unitate medicală cu elicopterul SMURD, iar un bărbat de 46 de ani din Petreşti a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba”.

IGSU a anunțat că unul dintre răniții cu arsuri va fi transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean de Urgență din Timișoara. Un alt pacient, cu traumatism craniocerebral și arsuri, va fi dus la Spitalul Județean de Urgență Mureș, urmând să fie transferat la Spitalul de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București.