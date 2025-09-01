Planul Roșu de Intervenție, activat în Alba

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba a anunțat că Detașamentul de pompieri din Sebeș a fost trimis pe strada Mihail Kogălniceanu, unde s-a produs explozia urmată de incendiu.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate cinci mașini de stingere, o autoscară, o ambulanță SMURD, o autospecială pentru transportul victimelor multiple și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean. În sprijin au venit și forțe din alte județe: un echipaj CBRN de la ISU Sibiu și autospeciala pentru transport roboți de la ISU Mureș.

Răniții, trimiși la spitale din București, Iași, Mureș și Timișoara

Două elicoptere SMURD au fost mobilizate pentru preluarea victimelor. Ministerul Sănătății a anunțat că a identificat două locuri disponibile pentru pacienții cu arsuri, unul la Spitalul Bagdasar-Arseni din București și celălalt la Spitalul Județean de Urgență Iași.

Ulterior, ISU a anunțat că un alt rănit cu arsuri va fi transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean de Urgență din Timișoara, iar ultimul pacient, care prezintă atât un traumatism craniocerebral, cât și arsuri, va fi dus inițial la Spitalul Județean de Urgență Mureș. După ce va primi îngrijirile de specialitate, acesta urmează să fie transferat la Spitalul de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, tot cu un elicopter SMURD.

Patru victime conștiente

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), patru persoane au fost rănite în urma deflagrației.

„Până în acest moment au fost identificate patru victime conştiente: două dintre acestea prezintă arsuri pe aproximativ 20% din suprafaţa corporală şi vor fi transportate la spital, iar alte două, care au suferit traumatisme, primesc îngrijiri medicale la faţa locului”, a precizat IGSU.

Planul Roșu a fost activat la nivelul județului Alba pentru a asigura coordonarea eficientă a resurselor medicale și de intervenție. Explozia a fost urmată de un incendiu puternic, iar pompierii lucrează pentru lichidarea focului și pentru a preveni extinderea acestuia.

Misiunea este în dinamică, iar autoritățile urmează să ofere noi informații pe măsură ce situația evoluează.