Motorul pe benzină nu învârte roțile

Leapmotor B10 Hybrid EV folosește o tehnologie de tip range extender. Asta înseamnă că mașina se conduce ca o electrică, cu propulsie asigurată permanent de motorul electric, dar are și un motor pe benzină de 1,5 litri. Diferența față de un hibrid obișnuit este importantă: motorul termic nu este conectat mecanic la roți. El pornește doar pentru a produce electricitate și pentru a încărca bateria atunci când este nevoie.

Practic, B10 Hybrid EV încearcă să rezolve una dintre cele mai mari frici ale șoferilor care nu vor încă o electrică pură: autonomia. Ai rulare electrică în oraș, dar nu depinzi complet de stații de încărcare la drum lung.

86 km electric, 900 km autonomie totală

SUV-ul are o baterie de 18,8 kWh, care oferă o autonomie electrică de până la 86 km. Pentru mers zilnic prin oraș, asta poate acoperi multe drumuri fără ca motorul pe benzină să pornească deloc.

Pentru distanțe mai lungi, intră în ecuație generatorul de 50 kW și rezervorul de 50 de litri. Așa ajunge Leapmotor B10 Hybrid EV la o autonomie combinată de până la 900 km.

Mașina are patru moduri de gestionare a energiei: EV+, EV, Fuel și Power+. Primele două prioritizează rularea electrică, în timp ce Fuel și Power+ folosesc generatorul pentru autonomie mai mare sau performanță mai bună, de exemplu la depășiri ori pe drumuri în rampă.

Preț de 25.990 de euro, dar prin Rabla

Prețul de pornire comunicat pentru România este de 25.990 de euro, cu TVA inclus, prin Programul Rabla. Asta este important, pentru că suma nu trebuie citită ca preț standard fără condiții.

Leapmotor B10 Hybrid EV poate fi comandat în două niveluri de echipare, Life Hybrid EV și Design Hybrid EV. Modelul are 4,53 metri lungime și un ampatament de 2,735 metri, deci intră în zona SUV-urilor compacte de segment C.

La interior, modelul vine cu sistemul LEAP OS 4.0 Plus, ecran central de 14,6 inchi cu rezoluție 2,5K, Apple CarPlay și Android Auto, inclusiv wireless, plus actualizări software over-the-air. Lista mai include funcția One Pedal Driving, șapte airbaguri și 17 sisteme de asistență pentru șofer.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE