„Din datele și probele administrate până în prezent, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2021 – prezent, trei bărbați, unul în vârstă de 24 de ani și doi în vârstă de 25 de ani, prin intermediul unor Organizații Non-Guvernamentale, înființate de către unul dintre bărbați, ar fi ademenit trei minori care la data comiterii faptelor aveau 13, 16, respectiv 17 ani, care proveneau din familii defavorizate”, a transmis Poliția Capitalei.

Cei trei tineri sunt Cosmin O., care are acum 24 de ani, Adrian C. – 25 de ani și Mihai Alexandru M. – 25 de ani, iar ONG-urile sunt The New Păgân Dawn și Fundația Gaia, au precizat surse judiciare pentru Libertatea.

Anchetatorii au ajuns la cei trei în urma cercetărilor făcute în dosarul care îl vizează pe Kristof Lajos, autointitulat „antrenorul de genii”, aflat în arest preventiv după ce a fost prins când viola un copil de 14 ani

„Din investigațiile efectuate a rezultat presupunerea rezonabilă că, în schimbul unor sume de bani ori prin promiterea altor beneficii educaționale, cei trei bărbați ar fi întreținut mai multe raporturi intime cu minorii în cauză”, spune Poliția.

Cine este Lajos Kristof, arestat preventiv pentru viol

Lajos Kristof, un bărbat care susținea că descoperă şi pregătește copiii cu abilităţi speciale în mediile defavorizate, a fost prins în flagrant pe 20 iulie, când întreţinea relaţii sexuale cu un băiat de 14 ani, într-un apartament din sectorul 4. El a fost arestat preventiv pe 21 iulie.

Recomandări Klaus Iohannis anunță că nu va candida la parlamentare, indiferent de decizia Biroului Electoral Central

În vârstă de 39 de ani, bărbatul, el însuși orfan și crescut în centrele Protecției Copilului, este din Reghin, Mureș, iar presa a scris că a fost premiat internațional pentru inovație în educație.

Lajos Kristof a fondat școala numită Amias International School, pe al cărei site scrie că a fost acreditată din 2023, dar Ministerul Educației a negat acest lucru.

Plângerile făcute în trecut de părinții minorului de 14 ani care a fost violat de Lajos Kristof au fost clasate de Parchet pentru că „nu au fost dovezi”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News