Fricile părinților care își trimit copiii la școală

Înaintea grijilor legate de caiete și uniforme, părinții vorbesc despre siguranța emoțională a copiilor lor. Teama de comportamente agresive și conflicte între elevi este resimțită mai acut de mame (46%) decât de tați (31%) și atinge un vârf în rândul părinților de preșcolari, unde 1 din 2 semnalează această problemă (51%). Bullyingul este principala îngrijorare în special în București și Ilfov, unde preocuparea pentru siguranța copiilor ajunge la 44%.

Îngrijorările părinților sunt justificate având în vedere că în școlile din România bullyingul a devenit o problemă cvasiprezentă. Un astfel de caz alarmant se derulează de mai bine de un an la Colegiul Național Moise Nicoară din Arad. Cazul a ajuns în atenția mai multor instituții publice: Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Arad, Instituția Prefectului Arad, DGASPC Arad și Centrul Județean de Resurse și Asistență Socială.

Două eleve, gemene, care au încheiat clasa a VI-a, au fost exmatriculate la finalul anului școlar 2024-2025, pentru fapte grave: nerespectarea Regulamentului Colegiului Naţional Moise Nicoară, „manifestată printr-un comportament jignitor, de intimidare şi violent fată de colegi, formularea unor sesizări false împotriva a doi elevi, intimidarea personalului didactic prin sesizarea nejustificată formulată împotriva unei profesoare, comportament neadecvat faţă de personalul didactic, participarea la acte de violenţă şi ameninţarea unei eleve, nerespectarea dreptului la demnitate a unei colege, prin fotografierea în toaleta şcolii şi ameninţarea cu distribuirea fotografiei”.

Raport DGASPC: „victime și agresori reactivi”

Deciziile privind scăderea notei la purtarea și exmatricularea celor două fete au fost luate în 3 iulie 2025. Mama fetelor a contestat în instanță hotărârile Consiliului Profesoral și a obținut suspendarea acestora, până la judecarea pe fond a cererilor de anulare. În aceste condiții, gemenele pot să își continue parcursul școlar, în clasa a VII-a, chiar și la o altă unitate școlară. Un raport realizat de Direcția de Asistență Socială Arad arată că cele două fete au fost, și ele, victime ale unor fapte de bullying.

„Din planurile întocmite și ședințele cu consiliera din cadrul colegiului a rezultat faptul că minorele sunt, de fapt, victime ale agresorilor din clasă. Acest lucru se datorează faptului că în cadrul acelei clase există un grup de 14-15 copii proveniți din ciclul primar care au fost împreună și, odată ajunși în ciclul gimnazial, nu le-au integrat pe minore din grupul lor. Din victime, minorele au devenit agresori, ripostând la agresiunile grupului, însă riposta lor nu justifică în niciun caz exmatricularea”, s-a susținut în acțiunea inițiată față de hotărârile Consiliului Profesoral.

Mama gemenelor a precizat că scăderea notei la purtare a avut loc în 3 iulie și nu s-a mai putut face nimic, nu s-a mai putut corecta, motiv pentru care nicio altă școală din Arad nu le putea primi pe cele două eleve.

„În realitate, minorele sunt «victime» într-un «război» care nu le aparține, acestea căzând victime colaterale. (…) Un grup compact de 14 elevi face parte din cercul părinților petiționari – prieteni de familie, rude sau apropiați – ai căror copii au urmat împreună clasele 0-IV. Situația este agravată și de faptul că, prin profesia reclamanților – respectiv cea de avocat a mamei minorelor și cea de judecător (decedat în anul 2022) a tatălui acestora – s-a «deranjat» ordinea de relații locale, ceea ce a determinat luarea unor decizii extrem de drastice împotriva fiicelor gemene”, s-a mai susținut în acțiune.

Raportul DGASPC Arad, finalizat în 17 aprilie 2025, a arătat că cele două fete au calitatea de „victimă/agresor reactiv”, fiind realizat și un plan de recuperare și reabilitare a minorelor. Acest raport a fost discutat în consiliul clasei, iar dirigintele și alți profesori ar fi susținut că vor să renunțe la clasa respectivă, având în vedere că documentul nu prezenta contextul în care „s-a stabilit calitatea acestora de victime şi faţă de cine”.

Colegiul Național Moise Nicoară: „Faptele sunt susţinute prin documente oficiale”

Reprezentanții Colegiului au susținut că deciziile de exmatriculare s-au luat legal și au avut la bază faptele comise de elevele aflate în clasa a VI-a. „Consiliul Profesoral a reţinut elemente de recidivă şi atitudini necorespunzătoare în activitatea şcolară, fapte dovedite prin procese-verbale, sesizări şi mărturii ale cadrelor didactice, precum şi rapoarte interne.

Aplicarea sancţiunii de exmatriculare cu drept de reînscriere constituie o măsură coerentă şi proporţională. Poziţia DGASPC, nesusținută de cercetările efectuate în cadrul unităţii noastre de învăţământ, ne-a determinat să ne adresăm instituţiei Prefectului Judeţului Arad şi DGASPC solicitând rectificarea inadvertenţelor din cuprinsul acestui raport, care denaturează grav realitatea şi ignoră gravitatea situaţiei de la clasă, urmare a actelor de bullying săvârşite de eleve. Pe baza tuturor cercetărilor efectuate, s-a decis aplicarea sancţiunilor de exmatriculare cu drept de reînscriere şi scăderea notei la purtare la 4 pe intervalul de învăţare IV”, a susținut reprezentantul unității de învățământ.

Faptele de care au fost acuzate elevele a determinat conducerea școlii să implementeze măsuri continue de prevenire: monitorizare prin camerele de supraveghere interne, monitorizare prin elevi voluntari în timpul pauzelor, raportare periodică pentru prevenirea violenţei.

„Nu există nicio dovadă de favoritism instituţional. Faptele reţinute împotriva elevelor sunt susţinute prin documente oficiale şi nu se bazează pe afilieri personale, dovadă fiind multitudinea de sesizări din partea părinţilor şi profesorilor şcolii referitor la comportamentul celor două eleve.

Deși s-au dispus planuri de reabilitare şi monitorizare psihologică, aceste măsuri nu pot înlătura răspunderea disciplinară pentru fapte grave, repetate şi dovedite. Rolul DGASPC este consultativ, iar şcoala nu a fost obligată legal să suspende măsurile disciplinare în aşteptarea măsurilor de sprijin”, a mai afirmat conducerea școlii.

Cele două eleve au fost consiliate de un consilier școlar, care a fost înlocuit după ce a făcut declarații publice în legătură cu acest caz. „S-a dispus monitorizarea psihologică, însă gravitatea şi repetitivitatea faptelor, alături de epuizarea celorlalte măsuri, au justificat măsura exmatriculării”, a completat reprezentantului Colegiului Național din Arad.

Sancțiune decisă „în lipsa unei cercetări adecvate a abaterii”

Magistratul care a judecat cererea de suspendarea a hotărârilor Consiliului Profesoral a dat dreptate, în final, mamei elevelor.

„Sancţiunea a fost propusă de către Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii, în lipsa unei cercetări adecvate a abaterii. Există doar procesul-verbal încheiat la data de 04.06.2025.

Din cuprinsul acestuia nu rezultă nici un fel de elemente cu privire la abaterile disciplinare reţinute în sarcina celor două eleve şi nici probele care au fost avute în vedere de către această comisie pentru a propune sancţiunea exmatriculării cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu”, a precizat judecătorul.

Potrivit acestuia, nu există nic un fel de dovezi că au fost ascultate de către această comisie toate părţile implicate în incident (elevi, părinţi, profesori), modalitatea în care au fost luate eventual anumite declaraţii, în cazul elevilor în prezenţa consilierului şcolar şi a mediatorului şcolar, într-un spaţiu adecvat.

„Unitatea de învăţământ nu a solicitat desemnarea unui manager de caz pentru cele două eleve, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei nr. 6.235/2023, desemnarea acestuia realizându-se la solicitarea reprezentantului legal al celor două minore.

De asemenea, nu rezultă că la aplicarea sancţiunii a fost consultat managerul de caz desemnat de DGASPC, existând doar referirea că prof. consilier şcolar este cea «care gestionează acest caz» şi «asigură comunicarea cu celelalte instituţii implicate». (…) În consecinţă, împrejurările reţinute de către instanţă referitoare la modalitatea în care s-a desfăşurat cercetarea abaterii disciplinare creează o îndoială asupra legalităţii actelor administrative a căror suspendare se solicită”, a completat magistratul.

Astfel, în 28 august 2025, Tribunalul Timiș a suspendat efectele celor două hotărâri ale Consiliului Profesoral. Instanța a stabilit că orice altă decizie ar „afecta grav drepturile celor două eleve, cu consecinţe negative şi iremediabile asupra situaţiei lor şcolare şi personale”.

