Cazul femeii care a scăpat de Covid, dar a murit cu infecție nosocomială Clostridium, plimbată între spitalele din Prahova

Cecilia Pavel a început să se simtă rău în noaptea de vineri spre sâmbătă, a mers inițial la spitalul din Câmpina, a fost transferată la Spitalul Orășenesc Băicoi și de acolo a ajuns la Județeanul din Ploiești.



Cecilia Pavel

A fost trimisă înapoi la Băicoi și a revenit la Ploiești, unde și-a dat ultima suflare.

Familia îi spune povestea. “În noaptea de vineri spre sâmbătă a început să se simtă rău. Avea scaune moi și dureri abdominale. Tata a sunat duminică la 112. A ajuns la Câmpina, unde a fost examinată ecografic, i-au fost recoltate analize de sânge și o probă de fecale. Ne-au spus că e bacteria Clostridium Difficile”, explică Bogdan Pavel.



De la Câmpina, la spitalul greșit din Băicoi



De la Câmpina, pacienta a fost transferată la Băicoi, dar au fost probleme: “A ajuns la un spital privat, unde i s-a spus tatei, care a venit în urma Ambulanței, că e o neînțelegere și că nu o pot interna. Asistenta a făcut scandal 45 de minute, că din cauza tatălui meu s-a produs încurcătura. Ulterior, mama a fost internată la Spitalul Orășenesc. Era duminică”.



Spitalul Orășenesc Băicoi

Chiar dacă are cuvinte de laudă la adresa medicului care a tratat-o la Băicoi, familia afirmă că “e inadmisibil ca, pe perioada nopții, două secții, infecțioase și Covid, să fie deservite de un singur asistent și de un singur infirmier”.



“Ne-a sunat și ne-a zis că se deshidratase. Nu era nimeni să-i dea un pahar cu apă”



Luni seară. “Ne-a sunat și delira. Am reușit să înțelegem că nu era nimeni care să aibă grijă de ea, îi era sete, cerea apă. Se deshidratase. Am găsit, până la urmă, un număr al spitalului și am dat de cineva, a ajuns la mama”, continuă Bogdan.



Ulterior, fiindcă situația se înrăutățea, medicul de la Băicoi a solicitat trimiterea pacientei la Spitalul Județean Ploiești.



“Returnați-o de unde a venit” sau “Dacă rămâne la mine, moare”



“Nu vă pot spune ore exacte, fiindcă și noi am aflat totul la a doua sau a treia mână. De la Băicoi, Salvarea a dus-o la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Au evaluat-o și am aflat că medicul care a preluat cazul s-a exprimat cam așa: «Mama e bine și trebuie returnată de unde a venit»”.



Din nou la Băicoi. “În momentul în care a ajuns înapoi, doctorul a reexaminat-o și a constatat ca starea ei era mai rea decât în momentul în care plecase spre Județean. Acesta ne-a comunicat, citez exact: «Dacă rămâne la mine, moare, deoarece nu am ATI și ea de ATI are nevoie»”, zice Bogdan.



Din nou la Județean. “În urma intervențiilor telefonice repetate și disperate ale doctorului de la Băicoi, mama a fost transferată din nou la Ploiești”, spune fiul decedatei.



Acolo, femeia și-a dat ultima suflare.



Spitalul Județean de Urgență Ploiești

“Decesul? Are tata o cunoștință la ATI, a sunat, s-a vorbit acolo și am aflat marți dimineață, la 5.30. Din gură în gură! Trăim cu sentimentul că n-am făcut tot ce se putea pentru mama”, concluzionează fiul femeii.



Cecilia Pavel, hipotensivă și cu probleme cardiace, trecuse peste virusul SARS-COV 2: “A fost diagnosticată pe 12 septembrie, a avut perioade în care i s-a pus mască de oxigen… Dar a fost externată ca vindecată, nu la cerere, pe 28 septembrie, când nu mai avea simptome”, a completat Bogdan Pavel.



Contactată de Libertatea, Violeta Tănase, purtător de cuvânt la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, a spus că nu are detalii despre caz, dar se va interesa și va reveni cu o comunicare oficială.

