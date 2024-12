Cazul „Nordis” de Alba: 211 oameni, lăsați fără 12 milioane de euro: „A fost momentul în care mi-am dat seama că am fost înșelat”

Victimele, alese cu atenție

Victima care a transmis mesajul anterior a plătit 40.000 de euro avans pentru un apartament pe care nu l-a primit niciodată. Avocatul Ovidiu Jidveian, din Alba Iulia, a construit două blocuri cu 41 de apartamente și cinci spații comerciale pe care le-a vândut, timp de mai bine de patru ani, către 211 persoane fizice sau juridice.

În prima parte a anului 2024, o parte dintre clienții înșelați au organizat patru proteste la Alba Iulia pentru a determina autoritățile să ia măsuri.

Cazul este similar cu afacerea „Nordis”, cu precizarea că a fost deja documentat și există dovezi clare de înșelăciune, valoarea totală a prejudiciului fiind de 12 milioane de euro. În cursul cercetărilor s-a reușit recuperarea sumei de un milion de euro.

În cazul apartamentelor vândute de mai multe ori, victimele erau alese astfel încât să nu aibă cum să se cunoască. Astfel, multe dintre persoanele înșelate sunt români care lucrează în străinătate, în țări din vestul Europei și chiar în SUA.

Au fost atrași de poziția ultracentrală a locuințelor, precum și de prețul sub valoarea pieței cerut de afacerist: 1.000 – 1.200 de euro/mp. „Înainte să decidem asupra achiziţionării apartamentului, acesta ne-a precizat că locuinţele se vând foarte repede. Preţul la care fusese promovată locuinţa de agenţia imobiliară era, din câte-mi amintesc 1.200 de euro/mp, ceea ce în sine era un preţ bun pentru zona centrală a municipiului, fiind specific preţurilor din cartierele periferice ale municipiului Alba Iulia. Pe parcursul negocierilor purtate pe şantier, Jidveian ne-a spus că pentru rezervarea apartamentului este necesar să plătim pe loc suma de 1.000 de euro, iar dacă achităm preţul apartamentului până la finele lunii august, ne va vinde apartamentul cu suma de 1.000 de euro/mp”, a afirmat unul dintre sutele de clienți înșelați, care a plătit peste 60.000 de euro.

Ansamblul imobiliar Parc Residence

Prețuri sub media pieței imobiliare

Avocatul promova preţuri bune pentru piaţă, comparativ cu ale altor construcții edificate în zone periferice ale oraşului, justificându-şi acest marketing prin faptul că terenul pe care se construieşte îi aparţine familiei sale.

„Tranzacţiile intermediate în ansamblul imobiliar Parc Residence au fost cele mai uşoare, întrucât clienţii, odată ce asimilau oferta dlui Jidveian, refuzau să se mai îndrepte şi spre alte unităţi locative. Era singurul ansamblu imobiliar nou din zona ultracentrală a municipiului, fapt care a stârnit interesul multor potenţiali clienţi de a cumpăra spaţii în acele blocuri.

Ovidiu Jidveian promova preţuri bune pentru piaţă, comparativ cu preţuri ale unor spaţii edificate în zone periferice ale oraşului, justificându-şi acest marketing prin faptul că terenul pe care se construieşte aparţine familiei sale. Clienții nici măcar nu mai erau interesaţi să vizioneze apartamente în alte zone, deşi întotdeauna le pregăteam opțiuni alternative”, a declarat reprezentantul unei agenții imobiliare, care asigura servicii de intermediere.

În dosarul penal rezultat au fost audiați și notarii care au autentificat documentele încheiate între așa-zisul antreprenor și clienți. „O bună parte din clienţii dlui Jidveian erau încântaţi de clauza care prevedea restituirea banilor alături de o penalitate de 10% în cazul neîndeplinirii termenului de predare a spaţiului. Îmi mai amintesc că reuşea să confere încredere potenţialilor cumpărători şi prin aceea că instituia ipoteci în cartea funciară asupra terenului pentru preţurile achitate, lucru pe care niciun alt dezvoltator imobiliar nu îl făcuse până atunci”, a afirmat un alt agent imobiliar.

Ovidiu Jidveian

Investigații pe cont propriu

Folosirea unor asemenea manevre a fost însoțită de numerotarea administrativă diferită a spațiilor promise spre vânzare, în diferite etape cronologice ale activității infracționale, în scopul de a anula șansele ca victimele sale să identifice în timp util, în evidențele Oficiului de Publicitate Imobiliară și Cadastru Alba, faptul că același apartament ori spațiu comercial fusese anterior promis uneia sau chiar mai multor persoane.

O altă victimă a explicat modul în care a aflat că a fost înșelată, după ce a făcut investigații pe cont propriu: „Mi-a spus că o persoană a renunțat la achiziționarea unui apartament cu două camere pe fondul întârzierilor la lucrări, iar acel spațiu urma să fie reconfigurat în două garsoniere, una din acestea fiind disponibilă spre vânzare. I-am spus că eu dispun de 25.000 de euro, bani pe care pot să îi achit cu titlu de avans, dacă e interesat, urmând ca diferența să i-o plătesc la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Garsoniera era situată la etajul 2 și mi-a precizat verbal cum urma să fie recompartimentat apartamentul existent, iar după expunerea dânsului eu am fost ferm de acord să continuăm raportul contractual. Pentru o bună perioadă am crezut în spusele lui Jidveian, am făcut investigații pe cont propriu și am luat legătura cu familia (…), cei care achiziționaseră în anul 2020 apartamentul cu două camere despre care Jidveian spunea că nu mai este de actualitate și că urmează să fie reconfigurat în două garsoniere.

Familia m-a informat că promisiunea de vânzare-cumpărare era în ființă la nivelul lunii noiembrie 2022 și că nu a fost niciodată rezoluționată. Ulterior, am aflat că același spațiu pentru care achitasem și eu bani a fost reatribuit lui (…) după ce acesta renunțase la un alt apartament din imobil. Acesta a fost momentul în care mi-am dat seama că am fost înșelat”.

În aceste condiții, afacerea s-a blocat, clienții înșelați solicitând falimentul. Firma Parc Residence Alpha SRL este în insolvență din 2023 și se încearcă finalizarea celor două imobile, pentru a se mai putea recupera din prejudiciu.

Acord de recunoaștere respins de judecător

Avocatul a declarat că a investit banii sustrași din firmă și de la clienți pe platforme de tranzacții financiare de risc. Acesta a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorul care a efectuat cercetările, care a fost respins de instanța de judecată.

„Foloasele materiale obţinute în urma acestei activităţi ilicite au fost, în cea mai mare proporţie, însuşite pe nedrept de către inculpat din patrimoniul societăţii în numele căreia a acţionat şi folosite ulterior pentru propriile interese, în cadrul unor activităţi similare jocurilor de noroc”, susține magistratul.

Potrivit acestuia, condamnarea lui Jidveian la o pedeapsă rezultantă de 5 ani şi 9 luni închisoare şi 27.000 de lei amendă penală pentru cele 10 infracţiuni (înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri, delapidare) „este nejustificat de blândă, câtă vreme Jidveian nu a întreprins niciun demers pentru despăgubirea unui număr atât de însemnat de persoane vătămate, nu s-au identificat resurse şi posibilităţi reale de despăgubire nici de la societate”.

Ovidiu Jidveian a avut încasări în conturile bancare personale de 11.361.581 de lei, 1.531.998 de euro şi 272.944 USD şi ieşiri de 11.349.375 de lei, 1.532.010 euro şi 272.943 USD, la care se adaugă sumele încasate în numerar de la persoanele vătămate, cifrate, de asemenea, la câteva milioane de euro.

„Unica intenție care l-a animat pe Jidveian Ovidiu, acţionând în nume propriu sau ca reprezentant al SC Parc Residence Alpha SRL, în numele şi în realizarea obiectului de activitate al firmei, a fost aceea de a obţine avansul de preţ ori preţul integral de la promitenții cumpărători în scopul de a-l folosi pentru satisfacerea propriilor nevoi”, mai susține judecătorul de la Curtea de Apel Cluj.

Avocatul şi-a conceput încă de la început, în mod minuţios şi premediat, activitatea infracţională, astfel încât să ascundă sumele de bani încasate ilegal şi să evite posibilitatea aplicării măsurilor asigurătorii, prin investiţiile realizate prin intermediul unor platforme de tranzacţionare străine, astfel încât şansele de recuperare a banilor să fie reduse.

Peste 8 milioane de euro „investite” pe platforme de brokeraj

Analizele circuitelor financiare au arătat că majoritatea sumelor de bani au fost investite către o multitudine de companii de brokeraj, platforme de trading instrumente financiare şi criptoactive şi servicii de e-money/e-wallet.

Anchetatorii au descoperit tranzacții de sute de mii de euro cu firme din Cipru și Belize.

Din verificările efectuate a rezultat că comercianții (brokeri) dețin licențe pentru activități de brokeraj eliberate de autoritățile de reglementare din cele două țări și operează, fiecare, platforme de tranzacționare web și mobile, punând la dispoziție CFD-uri (contracte pentru diferență – instrumente financiare derivate) pentru toate tipurile de active: ETF, Forex, criptomonede, indici bursieri, mărfuri, acțiuni.

Pe site-urile acestor brokeri sunt multiple atenționări către clienți din care rezultă că, statistic, între 72% și 77% dintre investitorii retail pierd valorile investite prin intermediul platformelor de tranzacționare.

Avocatul Jidveian a investit în aceste platforme suma de 8,3 milioane de euro despre care nu a dat niciun fel de detalii dacă a fost pierdută definitiv sau dacă a obținut și profit. Procurorii au găsit operațiuni bancare suspecte din conturile societăţii Parc Residence către companiile de brokeraj IQ Option Europe Ltd şi IC Markets (ICM Pay) Cipru.

„Există cel puţin suspiciunea rezonabilă că, pe lângă sumele investite de inculpatul Jidveian prin intermediul unor astfel de operaţiuni de brokeraj/investiţii în criptomonede şi alte instrumente financiare de monedă virtuală, nu numai că nu a avut pierderi financiare, ci a şi obţinut profit, aspecte care pot fi clarificate doar în cadrul continuării urmăririi penale şi nu în această procedură de validare a acordului de recunoaştere”, a susținut instanța de la Curtea de Apel Cluj.

Judecătorul a mai precizat că poziţia de recunoaştere adoptată în cursul urmăririi penale a fost exclusiv în scopul de a beneficia de reducerea limitelor de pedeapsă, recunoașterea faptelor fiind una pur formală, acesta nefurnizând niciun fel de informaţii în afara celor rezultate din probele administrate în cauză.

Se folosea de reputația familiei

„Interesul pentru cumpărarea de spații în ansamblul imobiliar Parc Residence s-a grefat pe buna reputație și pe statutul social ridicat al inculpatului Jidveian Ovidiu în Alba Iulia, cunoscându-se în colectivitate că acesta era avocat, că provenea dintr-o familie de persoane de succes în domeniul juridic și cu o bună reputație profesională, că a fost politician cu funcții publice și de partid importante, caracterizările precizate fiind reiterate în mod obișnuit atât de către notarii publici, cât și de agenții imobiliari implicați în tranzacții în fazele preliminare”, se mai precizează în hotărârea instanței.

Ulterior împlinirii termenelor contractuale, Jidveian dădea asigurări verbale neserioase, mincinoase, cu privire la respectarea în viitorul apropiat a obligațiilor asumate, iar când aceste promisiuni nu se fructificau, sugera persoanelor care i-au dat bani sau accepta propunerile acestora de rezoluțiune a convențiilor, asumându-și restituirea integrală a avansurilor încasate în 30 de zile, fără însă a se ține de angajamente.

Avocatul este în stare de arest la domiciliu. Hotărârea din 4 decembrie 2024, prin care a fost respins acordul de recunoaștere a vinovăției, poate fi contestată la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Atitudine de victimă în raport cu clienții înșelați

Schimb de mesaje între Jidveian și una dintre victime, care i-a solicitat să îi returneze banii, purtat în decurs de câteva săptămâni în 2023:

Victimă: Salut. Mâine te rog să rezolvi neapărat cu transferul (…)

Victimă: Ai plănuit totul de la început… de aceea erai așa nerăbdător să intre banii… ca să îți poți plăti alte poliție cu ei. Nu e frumos ce faci… și nici foarte sănătos.

Jidveian: Chiar nu am plănuit nimic de la început.

Victimă: Am știut din momentul în care ți-au intrat banii și tu ziceai că nu.

Jidveian: Au fost o serie de ghinioane. Dar stai liniștit că le rezolv cumva. (…)

Victimă: Salut. Rezolvi azi?

Jidveian: Salut, acum am semnat cu un client, marți am toți banii.

Victimă: Și marți mai intervine ceva… Deja a devenit o telenovelă. Ai zis că 100% săptămâna asta. (…)

Jidveian: Săptămâna asta, după ce îți vezi banii în cont, ne vedem la notar. Probabil mâine. Pentru că azi am speranțe reale că îi încasez.

Victimă: Vezi… asta ai devenit tu…! O să merg eu la cadastru să mă interesez… iar dacă m-ai mințit… fii sigur că o să afle tot orașul (…)

Victimă: Până acum mi-ai dovedit doar că ești un mincinos fără caracter… și chiar am sperat că ești altfel. Cât crezi că mă tot poți minți? Chiar așa rău ai ajuns?

Jidveian: Chiar nu te-am mințit cu nimic, chiar nu înțelegi că s-a blocat totul și toată lumea care mi-a promis că plătește a amânat? OK, încasarea de azi o dau la alții care nu mă acuză aiurea. Nu ai decât să faci plângeri și procese, chiar ai depășit măsura.

Victimă: Sunt oameni care pierd lucruri sau sunt în situații dificile… dar își păstrează caracterul. Nu e cazul tău. Nu există nicio încasare. (…)

Jidveian: No știi ceva, iar mă enervez, săptămâna viitoare îți achit cei 40k + 4k că vreau. Încetează cu acuzații.

Victimă: Păi nu sunt acuzații. Dar de două luni tot așa mă minți. Ți-am spus în ce situație m-ai băgat. În condițiile în care acei bani trebuiau să fie doar pt 1 zi. Au trecut două luni”.

