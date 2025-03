Cum s-a petrecut totul

Soțul victimei a povestit pentru Alba24 cum s-a desfășurat atacul. În jurul orei 16.00, el a precizat că a intrat într-un magazin pentru a-i cumpăra soției sale aripioare de pui, iar la cererea ei, s-a întors pentru a cumpăra și sos de usturoi.

În timp ce el se afla în magazin, tânăra însărcinată, în vârstă de 24 de ani, stătea liniștită pe bancă și mânca, timp în care agresorul de 59 de ani a văzut-o și i-a spus că băncile nu sunt locuri pentru mânca.

Ulterior, acesta i-ar fi dat un pumn în față tinerei.

Femeia a reuşit să-l fotografieze pe agresor şi a trimis imaginile sursei citate. Partenerul victimei, cel care a și alertat autoritățile cu privire la producerea incidentului, a precizat că tânăra se află în spital.

Agresorul susține că nu a lovit-o

După ce a aflat că pe urmele sale se află oamenii legii, agresorul s-a dus singur la sediul Poliției pentru a clarifica situația.

„În dimineața zilei de 20 martie 2025, bărbatul, în vârstă de 59 de ani, care ar fi agresat-o pe tânără s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia, în vederea clarificării stării de fapt.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Bărbatul a susținut că nu a lovit-o pe tânăra însărcinată, ci că a vrut să-i facă „un bine, pentru că în jurul ei era mizerie maximă”.

„Eu nu am lovit-o. Am vrut să fac un bine, pentru că în jurul ei era mizerie maximă. I-am zis când termină să adune, iar ea mi-a spus «român neghiob» sau cam aşa ceva şi s-a ridicat spre mine. Muşca din mâncare şi arunca pe jos şerveţelele cu care se ştergea la gură. I-am spus: fă un pic de curăţenie pe aici, că bate vântul şi le duce pe stradă. Am zis: du-te, tu copilă, mănâncă, poftă bună, dar ia-ţi mizeria. (…) S-a ridicat să dea cu sticla de suc după mine şi eu i-am parat mâna cu tot cu sticlă şi i s-a dus în faţă. Atât!”, a spus acesta pentru Ziarul Unirea.

