April 1, 2021, Castelnau le lez, occitanie, France: Guillaume BONNEFONT/IP3, Castelnau le lez, France le 1er avril 2021. Reportage dans le service reanimation de l unite Covid de la clinique du Parc proche de Montpellier. Une infirmiere s occupe d un malade qui est sous respiration artificiel..Report in the intensive care unit of the Covid unit of the Parc clinic near Montpellier in south of France. A nurse is caring for a patient who is on artificial respiration. (Credit Image: © Guillaume Bonnefont/IP3 via ZUMA Press)