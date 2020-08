”Din 200 de angajaţi, doar unul singur a fost confirmat pozitiv la nivel central. Eu am fost retestat marţi, după ce am primit informaţia că este un caz aici. Eu sunt negativ, s-a negativat şi al doilea test. Lucrurile sunt sub control, personalul îşi desfăşoară în condiţii normale activitatea, fără nicio teamă, pentru că avem luate toate măsurile de protecţie: măşti, dezinfectante. Am dezinfectat imediat, în aceeaşi după-amiază, toate clădirile noastre, nu numai sediul central”, a precizat Constantin Buică, președintele AEP pentru AGERPRES.

Despre colegii săi, Buică spune că au fost internaţi, iar starea lor de sănătate este bună, fiind asimptomatici. Femeia angajată la AEP Neamţ este internată la ”Matei Balş”.

Întrebat de News despre o posibilă anchetă epidemiologică, şeful AEP a răspuns: ”Anchetă epidemiologică există la momentul în care reprezintă un risc. Dacă, potrivit informărilor pe care le-am dat la DSP nu există un risc, atunci nu se face o anchetă propriu-zisă de risc. La momentul acesta nu s-a făcut şi din schimbul de informaţii cu colegii de la DSP s-a constatat că la momentul acesta nu e nevoie de o anchetă epidemiologică”.

