Carmen Negoiță, una dintre cele mai cunoscute românce de pe Instagram, a muncit patru ani pentru a atinge peste 70.000 de urmăritori pe contul său de Instagram. Postează o poză sau două pe zi, dar recunoaște că sunt momente în care se departe de telefon. Acum a ajuns o persoană cunoscută. Oamenii o opresc pe stradă pentru a-i cere un autograf. Cu toate acestea, Carmen Negoiță este sceptică în a da pe rețelele socializare foarte multe detalii despre viața personală. Este conștientă că succesul este unul de moment și depinde viteza cu care evoluează tehnologia. Tocmai de aceea face mereu cursuri pentru a-și dezvolta noi abilități.

Libertatea: Sunt momente în care poți să stai departe de telefonul mobil?

Carmen Negoiță: Sunt zile în care nu intru pe telefon, nu vreau să postez. Este un fel de ”detox” de Social Media și, din când în când, e bine să facem acest lucru. De exemplu, când merg în vacanțe, dacă aș sta tot timpul să fotografiez fiecare lucru, pur și simplu nu aș sta la soare, să mă bucur de momentul ăla. Pot să-mi iau câteva ore sau o zi întreagă și să fac asta doar pentru mine și să nu postez .

Cât de lung a fost drumul spre 70.000 de urmăritori ?

Am ajuns la 70.000 de urmăritori în aproximativ patru ani. În general, am postat o poză sau două poze zilnic, niciodată nu am făcut spam, dar sunt foarte multe momente în care călătorești și ai lucruri de postat. Atunci poți să postezi mai mult. Eu am încercat o postare sau două pe zi.

Cum te adaptezi la nou?

Social media este o fază . Trebuie să faci mult mai mult de atât. Eu încerc tot timpul să fac anumite cursuri și să mă perfecționez . Instagramul este acum o platformă foarte bună. Totuși, cred că o să mai apară și alte chestii pentru că oamenii sunt foarte creativi. Cu siguranță că vor apărea alte platforme la fel de interesante și de atractive. Până atunci, este foarte importat să faci ceva pentru dezvoltarea ta personală, nu doar ce se vede în online. Eu asta fac. Partea de ”Reality Show” prinde peste tot și atunci foarte mulți oameni își doresc să împartă cu fanii lor absolut tot din intimitate. Sunt și chestii personale: când mă supăr, când mă împac, când mă despart. Cred că unele lucruri chiar ar trebui să țină de doi. Social Media face parte din realitate, dar eu vreau să arăt lucrurile frumoase, ce descopăr. Lucruri pozitive. Nu vreau să încarc pe toată lumea cu detalii despre când m-am despărțit, când mi-am făcut iubit. Mi se pare că poți să spui că ai o zi proastă și că nu vrei să postezi și, în momentul ăla, ai dat un mesaj ca lumea să înțeleagă, dar nu trebui să intri în detalii. Oamenii care te cunosc sunt cei cu care vorbești la telefon, iar oamenii care nu te cunosc probabil că nu o să aprecieze acest lucru.

Te recunoaște lumea pe stradă?

Lumea te recunoaște. Pe mine nu doar din partea de social media pentru că am avut și apariții TV. Dar social media are un impact. Gamerii sunt foarte cunoscuți și puștiule meu îi cunoaște pe toți. Este o comunitate. Oamenii te recunosc. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să vină la mine și să vorbim, dar de multe ori le este rușine. Nu înțeleg faptul că oamenii și că nu suntem aroganți. Nu înseamnă că suntem vedete, dar suntem persoane publice. Vedete înseamnă cu tot altceva și trebuie să scoatem asta din dicționarul nostru.

