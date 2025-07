Incendiul izbucnit la substația North Hyde – care alimentează aeroportul – a fost declanșat de o avarie a unui izolator de înaltă tensiune (numit „bucșă”), cauzată, cel mai probabil, de pătrunderea umezelii în echipament.

Potrivit raportului, compania National Grid, care deține substația, a ratat două ocazii de a preveni incidentul. Prima a avut loc în 2018, când s-au detectat niveluri ridicate de umiditate în probele de ulei, semnalând o defecțiune iminentă și necesitatea înlocuirii bucșei.

Cu toate acestea, nici în 2022, când întreținerea a fost amânată, nu s-au luat măsuri corespunzătoare.

Raportul NESO (Operatorul Sistemului Energetic Național) arată că lipsa de acțiune a permis ca problema să rămână nerezolvată.

În plus, rețeaua internă de alimentare a Heathrow era configurată în așa fel încât pierderea unuia dintre cele trei puncte de alimentare a dus la oprirea sistemelor operaționale esențiale, cauzând suspendarea activității pe o perioadă semnificativă.

Heathrow, cel mai mare aeroport din Europa, a fost închis timp de aproximativ 16 ore pe 21 martie, redeschizându-se în jurul orei 18:00. În urma incidentului, au fost anulate circa 1.300 de zboruri, iar planurile de călătorie a peste 270.000 de pasageri au fost date peste cap.

