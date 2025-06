Yassin Khalifa, elev în clasa a X-a, a declarat pentru WABC-TV că se afla în parc cu prietenii, bucurându-se de un picnic în Central Park, când furtuna a izbucnit brusc.

„M-am sprijinit de un copac și le-am spus: «Haideți să așteptăm să treacă furtuna», ceea ce nu a fost cea mai bună idee”, a spus Khalifa.

Adolescentul a povestit imediat și-a pierdut cunoștința pentru câteva minute. Crystal Mateo, 17 ani, martoră la scenă, i-a văzut pe prietenii lui Khalifa chemând ajutor și încercând să-l resusciteze.

„A fost înfricoșător. Plângeam”, a spus ea.

Khalifa a declarat pentru WABC că era conștient când a fost transportat cu ambulanța la spital, unde a fost tratat pentru arsuri la gât și picior, așteptând acum să se recupereze complet.

„Se pare că am avut noroc, nu am suferit leziuni nervoase la coloana vertebrală. Așadar, nu am pierdut niciun fel de funcție motorie. Sunt fericit.”

Potrivit Centrului pentru Controlul Bolilor din Statele Unite, fulgerele ucid aproximativ 30 de persoane pe an în Statele Unite. Totuși, nu sunt fatale. Aproximativ 90% dintre persoanele rănite de fulgere supraviețuiesc.

