Descoperă lucruri mai puțin știute despre Central Park New York:

Central Park New York – scurt istoric

Central Park New York ocupă o suprafață de 840 de acri (340 de hectare) și se întinde între străzile 59 și 110 (aproximativ 4 km) și între Fifth and Eighth Avenue (aproximativ 0,8 km).

În anii 1840, urbanizarea din ce în ce mai mare a Manhattanului i-a determinat pe poetul-editor William Cullen Bryant și pe arhitectul peisagist Andrew Jackson Downing să ceară construirea unui nou parc mare pe insulă. Cerințele lor au câștigat un sprijin larg, iar în 1856 cea mai mare parte a terenului actual al parcului a fost cumpărată cu aproximativ 5.000.000 de dolari, care fuseseră însușiți de legislatura statului.

Curățarea locului, care a fost începută în 1857, a presupus înlăturarea multor căsuțe împrăștiate și ferme mizere, a animalelor libere și a mai multor canale deschise.

A fost conceput un plan de arhitecții Frederick Law Olmsted și Calvert Vaux care își propunea să păstreze și să dezvolte caracteristicile naturale ale terenului pentru a oferi un parc pentru locuitorii orașului. În 1858 planul acesta a fost ales dintre 33 depuse la concurs pentru un premiu de 2.000 de dolari. În timpul construcției parcului, tone de pământ au fost mutate pentru a construi terenul, au fost plantați aproximativ 5.000.000 de copaci și arbuști, a fost instalat un sistem de alimentare cu apă și au fost construite multe poduri, arcade și drumuri.

Central Park New York finalizat a fost deschis oficial în 1876 și este încă una dintre cele mai mari realizări în amenajarea peisagistică artificială. Terenul și vegetația parcului sunt foarte variate, de la râpe plate ierboase și pante blânde, până la râpe abrupte și stâncoase. Parcul oferă priveliști interesante și oportunități de plimbări în aproape fiecare punct.

Ce poți vedea astăzi în Central Park

Central Park New York

Central Park este locul perfect de vizitat când cauți un mic răgaz din agitația orașului New York.

Muzeul Metropolitan de Artă se află în parc, cu vedere la Fifth Avenue.

Parcul Central este plin de monumente neobișnuite, dar Castelul Belvedere este poate cel mai faimos. Construit din șist, cu culoarea sa gri distinctivă, castelul se află în vârful Vista Rock, al doilea punct natural ca înălțime din Central Park. În 1919 a fost transformat într-o stație meteo, dar astăzi este folosit în principal ca un punct de actracție pentru cei care vor să vadă panorama asupra parcului.

Există, de asemenea, o grădină zoologică, un patinoar, trei lacuri mici, un teatru în aer liber, o bandă, multe terenuri pentru atletism și locuri de joacă pentru copii, câteva fântâni și sute de mici monumente și plăci inscripționate. Există, de asemenea, o secție de poliție, mai multe blocuri care datează de la începutul secolului al XIX-lea și „Acul Cleopatrei” (un obelisc egiptean antic). Parcul are și numeroase benzi pentru biciclete.

Curiozități

Central Park a fost primul parc urban important amenajat din Statele Unite. A fost gândit după modelele unor orașe precum Paris și Londra, care aveau o mulțime de spații verzi în care locuitorii bogați puteau face o plimbare.

În ciuda dimensiunilor sale mari, Central Park nu este de fapt cel mai mare parc din New York! Acesta este unul dintre cele mai mari mituri despre Central Park, deoarece majoritatea oamenilor tind să presupună că este cel mai mare spațiu verde din oraș. Cu toate acestea, Van Cortlandt Park din Bronx înclină balanța, ajungând la 1.146 de acri, iar Staten Island Green Belt, o rețea de parcuri conectate și trasee de mers pe jos, acoperă 2.800 de acri.

Central Park

Se estimează că 42 de milioane de vizitatori își fac vizitează în fiecare an, ceea ce îl face una dintre cele mai vizitate atracții turistice din lume.

Dintre acești 42 de milioane de oameni, doar aproximativ 14% îl vizitează pentru prima dată. De fapt, aproximativ 70% dintre vizitatorii Central Park sunt localnici din New York, care vin în parc în mod regulat pentru a scăpa de zgomotul orașului. Este un loc minunat pentru plimbare, alergare sau relaxare

Habitat pentru insecte rare

Unul dintre cele mai ciudate fapte despre Central Park este că este un refugiu neobișnuit de important pentru insecte. Parcul este un habitat minunat pentru fauna sălbatică la scară mică, iar în interiorul lui au fost descoperite multe specii rare și neobișnuite. În 2002, o nouă specie de centipede a fost descoperită într-un morman de frunze în descompunere, iar în 2017, un nou tip de muscă a fost identificat pe excrementele de rață!

Cel mai mare lac din Central Park este rezervorul Jacqueline Kennedy Onassis, care acoperă o suprafață imensă de peste 100 de acri și conține un miliard de galoane de apă.

Central Park este o parte emblematică a New York-ului, așa că nu este de mirare că a fost folosit ca locație de filmare pentru nenumărate filme de-a lungul secolelor 20 și 21. Cinefilii vor fi observat acest lucru în clasice precum When Harry Met Sally, Enchanted, Elf, Home Alone 2, I Am Legend și The Avengers. Nu este neobișnuit să vezi o echipă de filmare într-un colț al parcului atunci când îl vizitezi.

