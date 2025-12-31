„Incidentul” a avut loc pe 23 decembrie 2025, a relatat canalul de Telegram „7×7”.

În discursul său, Eremeev a criticat vehement consecințele invaziei Rusiei în Ucraina. El a cerut parlamentarilor „să-și asume responsabilitatea pentru eșecul invaziei, să ceară scuze cetățenilor și să propună președintelui oprirea luptelor”.

Discursul lui Eremeev a provocat reacții imediate din partea unor oficiali prezenți la ședință. Vicepreședinta Dumei, Ekaterina Kuzmiceva, a propus ca declarațiile politicianului să fie raportate autorităților judiciare.

Mai mult, s-a sugerat verificarea lui Eremeev pentru o posibilă asociere cu statutul de „agent străin”. Iar în raportul oficial al ședinței, presa parlamentară s-a limitat la a menționa „prezentarea unui reprezentant al unui partid extraparlamentar”, fără a menționa numele sau conținutul discursului.

Declarațiile sale l-au plasat pe Eremeev sub lupa autorităților. Pe 24 decembrie, poliția l-a interogat, iar acesta așteaptă acum să fie convocat la Comitetul de Anchetă și la procuratură.

Grigori Eremeev a fost, anterior, membru al Partidului Popular al Rusiei, dizolvat în 2019. De-a lungul carierei sale, a candidat de mai multe ori pentru funcții elective în regiunea Samara. În 2021, a fost candidat pentru alegerile în Duma de Stat a Federației Ruse, reprezentând Partidul Rusiei pentru Libertate și Justiție.

În 2024, acesta a încercat să candideze pentru funcția de guvernator al regiunii Samara, dar nu a reușit să adune semnăturile necesare.