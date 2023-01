„PNL a dat dovadă de seriozitate în tot ceea ce s-a angajat şi în asumarea responsabilităţilor la nivelul Guvernului și în interiorul coaliţiei. În acest moment, există un protocol agreat cu toţi membrii coaliţiei, în continuare vom asigura că prevederile protocolului sunt respectate, că are loc rocada aşa cum am menţionat“, a afirmat Nicolae Ciucă într-o conferință de presă, la finalul şedinţei Biroului Politic Naţional al PNL de la Palatul Parlamentului.

Referitor la varianta ca PNL să accepte o renegociere a ministerelor cu PSD, premierul a precizat că nu a discutat în coaliție o astfel de variantă, până acum și că este neproductiv să se vorbească în acest moment despre acest subiect, cu patru luni înainte de rotativă.

„Componenta aceasta de a renegocia ministere şi de a analiza orice alte posibilităţi de schimbare în interiorul coaliţiei nu am discutat-o, nu am agreat-o şi ne menţinem elementele pe care le-am aprobat când am format coaliţia. Este un contract pe care l-am semnat cu toţii, atunci să ne ţinem de contract”, a adăugat el.

Întrebat dacă are încredere în PSD, Ciucă a afirmat că „încrederea se clădeşte în timp, încrederea se clădeşte prin respect reciproc”.

„Atât timp cât am respectat tot ce ne-am asumat, cred că este momentul în care să recunoaştem că există şi o doză de încredere între noi, indiferent de context şi de discuţiile care au loc de o parte şi de alta”, a mai punctat premierul.

Surse PNL: Discuțiile din coaliție privind rotativa, abia în mai

Liberalii nu iau în calcul să discute eventuale schimburi de portofolii cu PSD față de ceea ce s-a agreat în noiembrie 2021 decât peste patru luni, au precizat surse de la vârful partidului condus de Ciucă pentru Libertatea. „Nu are sens acum să facem astfel de discuții și nici să ieșim în public cu astfel de declarații”, susțin sursele. La acest moment, PNL agreează ca discuțiile să aibă loc abia în perioada 10-15 mai.

Marcel Boloș, asumat de PNL ca ministru al Proiectelor Europene, a spus deja că protocolul coaliției de guvernare poate fi modificat, dacă acest lucru va fi convenit în discuțiile dintre liderii coaliției.

PSD, prin vocea secretarului general Paul Stănescu, a spus că singurul punct din protocol care nu se negociază este alternanţa funcţiei de premier. Iar Marcel Ciolacu a spus și el că ar fi o greșeală ca Marcel Boloș să fie schimbat la rotativa din luna mai și a lăudat și activitatea Ministerului Justiției, condus de liberalul Cătălin Predoiu, în mandatul căruia România a scăpat de MCV.

Ce prevede protocolul coaliției pentru mai 2023: se schimbă 4 ministere

Acordul politic care stă la baza coaliției de guvernare, semnat de liderii PNL, PSD, UDMR și minorități atunci când Florin Cîțu era președintele PNL, prevede că Nicolae Ciucă va fi șeful Guvernului până pe 25 mai 2023, iar la rotație se vor schimba atât premierul, cât și miniștrii transporturilor, proiectelor europene, finanțelor și justiției.

„La schimbarea premierului, conform rotației politice convenite, se vor înlocui și următorii reprezentanți în guvern: vicepremierul din partea PSD va fi înlocuit de vicepremierul din partea PNL; ministrul transporturilor din partea PSD va fi înlocuit cu nominalizarea pentru acest portofoliu din partea PNL, iar PSD va prelua Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene; ministrul finanțelor publice din partea PSD va fi înlocuit de titularul pentru acest portofoliu din partea PNL, iar PSD va prelua conducerea Ministerului Justiției; coordonatorul Secretariatului General al Guvernului din partea PSD va fi înlocuit de reprezentantul PNL, iar PSD va prelua coordonarea Cancelariei Prim-ministrului”, se arată în documentul semnat pe 25 noiembrie 2021 de Florin Cîțu (PNL), Marcel Ciolacu (PSD), Kelemen Hunor (UDMR) și liderul minorităților naționale, Varujan Pambuccian.

Acordul politic este valabil pe durata mandatului parlamentar 2021-2024.

Cum se va face rocada premierilor

Scenariul cel mai probabil este acela în care premierul PNL Nicolae Ciucă va demisiona în mai 2023, partidele de coaliție vor merge la președintele Klaus Iohannis cu o nouă propunere de premier, iar șeful statului va lua decizia desemnării.

Potrivit Constituţiei, pasul următor este ca persoana desemnată premier să ceară în termen de 10 zile votul de încredere al Parlamentului pentru programul de guvernare şi pentru lista de miniștri. Acestea se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, iar Parlamentul va acorda încredere Guvernului prin votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Conform protocolului coaliției, PSD va fi partidul care va da premierul în mai 2023, iar acesta va fi Marcel Ciolacu, dacă președintele Iohannis va accepta să îl desemneze.

