Incidentul a avut loc într-o parcare NCP din Newark, pe 9 august. Lisa Henderson a plătit 1,95 lire sterline pentru o oră de parcare (2,25 euro), dar a plecat după doar 30 de minute.

Ulterior, ea a primit o scrisoare de la NCP cu o amendă de 100 de lire sterline (115 euro), însoțită de fotografii care arătau roata din față a mașinii sale Mini verde trecând ușor peste linia albă de delimitare.

„Când am primit scrisoarea, am crezut că e o glumă», a declarat Lisa. „Nu-mi venea să cred că e adevărat”, a adăugat femeia care are 2 copii.

Lisa, care lucrează într-o cafenea și are un salariu minim, a contestat amenda.

Muncesc din greu. Sunt plătită cu salariul minim și pur și simplu nu mi-am puteam permite. Nu înțeleg!

„Din lateral, se vede foarte clar că sunt abia pe linie. Aș spune că nu e mai mult de 2-3 centimetri peste marcaj”, a spus Lisa.

În urma contestației, NCP a fost de acord să anuleze amenda. Femeia s-a declarat „ușurată, dar puțin enervată în același timp, pentru că a fost pur și simplu ridicol”.

NCP și-a cerut scuze, dar a susținut că amenda a fost emisă corect, deoarece vehiculul încălca termenii și condițiile de parcare.

„Trebuie să fim atenți cu mașinile parcate peste liniile desemnate, deoarece acest lucru poate afecta serios alți clienți care parchează” a explicat Michelle McCarthy, purtătorul de cuvânt al NCP.

După ce am analizat imaginea, suntem de acord să anulăm această amendă cu efect imediat și ne cerem scuze sincere.

