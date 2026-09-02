Un control de rutină efectuat de Poliția din districtul Küçükçekmece, Istanbul, s-a soldat cu o amendă-record.

Potrivit cotidianului turc Yeni Şafak, incidentul a avut loc ieri, 31 august, în Mahallesi Yarımburgaz, când polițiștii au oprit un vehicul suspect.

În urma verificărilor efectuate, autoritățile au găsit două pistoale fără autorizație în mașină. Mai mult, vehiculul era dotat ilegal cu sistem de semnalizare luminoasă și cu sirenă, echipamente rezervate exclusiv vehiculelor de urgență sau oficiale.

Conform legislației, deținerea și utilizarea neautorizată a acestor echipamente atrage sancțiuni severe.

În acest caz, șoferul și proprietarul mașinii au fost amendați cu suma cumulativă de 346.784 de lire turcești, circa 6.100 de euro.

După descoperirea armelor și a echipamentului neautorizat, persoanele implicate, identificate drept T.Y.Ö., M.C.E. și M.E., au fost reținute pentru audieri.

Ancheta este în desfășurare pentru a se stabili dacă vehiculul sau suspecții au fost implicați în alte activități ilegale.

Această intervenție face parte dintr-o serie de controale mai ample derulate de Poliția din Istanbul pentru a asigura respectarea legislației rutiere și pentru a combate utilizarea echipamentelor de semnalizare interzisă.



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