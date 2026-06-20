Un Ferrari F8 Tributo second-hand (model fabricat între 2020-2023) costă în prezent între 290.000 € și 350.000 €, în funcție de dotări, rulaj și starea de întreținere.

Pentru exemplare cu dotări speciale (pachete din fibră de carbon, sisteme AFS Lift) și rulaj infim, prețurile pot depăși 340.000 € – 350.000 €.

Conform imaginilor distribuite de poliția județului Veszprém, nord-vestul țării, vehiculul sport, echipat cu un motor V8 biturbo de 3,9 litri și 720 CP, a fost surprins depășind cu aproape 60% limita de viteză.

Poliția a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor sociale, în care a atras atenția șoferilor să respecte reglementările de viteză, inclusiv în timpul depășirilor: „Atragem atenția asupra respectării stricte a limitelor de viteză, inclusiv în timpul depășirilor. Nu riscați!”.

Șoferul va primi o amendă administrativă de 140.000 de forinți, circa 2.100 de lei, conform legislației actuale, sumă care va fi stabilită automat pe baza înregistrării radarului.

Dacă polițiștii l-au oprit imediat după incident, șoferul ar putea primi și 8 puncte de penalizare.

Viteza înregistrată este mult sub capacitatea maximă a acestui model de Ferrari, care poate atinge 340 km/h și accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 2,9 secunde. Dar acest comportament pe drumurile publice este considerat o încălcare gravă a codului rutier.