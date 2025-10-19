Care sunt schimbările

În anul 2020 s-au lansat Logan și Sandero, iar Jogger în 2021. Întreaga gamă a primit, în 2022, noul logo de brand, iar în 2024 s-au introdus sisteme noi de siguranță eficiente.

Dacia a anunțat, la final de an, schimbările majore la modelele din familia Sandero, cu mai multe tehnologii și echipamente.

Noile modele beneficiază de blocuri optice LED și bare de protecție modificate. Semnătura luminoasă în formă de „Y” a fost înlocuită cu un design mai subțire, vizibil și în stopurile clare, fumurii, cu excepția modelului Logan.

O noutate este introducerea antenei tip „aripioară de rechin”, alături de noi modele de jante și capace de roți.

Interior modernizat și sisteme de siguranță avansate

În interior, versiunile de echipare superioare primesc un ecran de navigare de 10 inci, în timp ce versiunile de bază păstrează suportul pentru smartphone.

Panoul de instrumente digital de 7 inci a fost actualizat, iar noul volan oferă o ergonomie îmbunătățită.

Toate modelele din această gamă sunt acum echipate cu sisteme de asistență la condus conforme cu cele mai recente cerințe de siguranță europene.

Noi opțiuni de motorizare

Conform sursei citate, marea noutate este introducerea motorizării Hybrid 155, preluată de la SUV-urile Duster și Bigster.

Acest sistem combină un motor pe benzină de 1,8 litri cu patru cilindri, două motoare electrice, o baterie de 1,4 kWh și o cutie de viteze automată fără ambreiaj. Împreună, sistemul dezvoltă 153 CP (114 kW / 155 PS) și un cuplu de 170 Nm.

Culori noi și prețuri competitive

De asemenea, sunt două noi nuanțe pentru caroserie: Amber Yellow (galben chihlimbar) și Sandstone (bej nisipiu). Deși prețurile oficiale nu au fost încă anunțate, producătorul susține că familia Sandero oferă acum „un raport calitate-preț și mai bun”.

Sandero își menține poziția de lider pe piața europeană, cu 309.392 de unități livrate doar în 2024.

