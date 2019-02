Ce artiști cântă la Neversea 2019. Când începe festivalul

G-Eazy, Jessie J, Afrojack, Lost Frequencies, Steve Aoki, Rudimental DJ, Jamie Jones, Tale of Us, Andy C, Wilkinson DJ Set, Flux Pavilion, Chinese Man și Subfocus DJ Set sunt primele nume din line-up-ul Neversea.

Rapper-ul american G-Eazy vine pentru prima oară în România, pe scena principală a festivalului Neversea. Artistul a avut colaborări de succes cu Bebe Rexha, Britney Spears, dar și cu fosta lui iubită, hasley, pentru hitul „Him & I”.

Jessie J urcă pentru prima dată pe scena festivalului Neversea. Melodii precum „Price Tag”, „Domino”, „Bang Bang”, dar și multe alte hituri ale artistei vor răsuna în această vară pe scena principală a festivalului.

Afrojack, Lost Frequencies și Steve Aoki se reîntorc pe mainstage-ul festivalului și sunt nerăbdători să ajungă în fața fanilor din România.

