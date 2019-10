De Andreea Radu,

Unii dintre angajați au fost prinși încercând să vândă fraudulos material medical folosit pentru tratarea lui JJ Lin, în timp ce alții s-au comportat neadecvat, potrivit CNN.

Mai multe fotografii cu materialele medicale utilizate în tratamentul administrat starului pop în perioada de spitalizare au fost publicat pe rețelele de socializare.

Una dintre imagini prezintă un furtun, un pahar din carton şi o pungă de perfuzie, pe care apare scris numele celebrului interpret de „mandapop” (pop cântat în mandarină, n.r.), în vârstă de 38 de ani, informează Agerpres.

De asemenea, mai multe infirmiere s-au fotografiat în timp ce stăteau lungite în patul lui JJ Lin, după plecarea acestuia din spital.

Administratorii spitalului au transmis că expunerea vieţii private a domnului JJ Lin a avut consecinţe neplăcute și și-a prezentat scuzele, anunțând că 11 angajați au fost suspendați din activitate pentru perioade care ajung până la un an.

