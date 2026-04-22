Dinu Iancu Sălăjanu, de la acordeon la politică. Ce avere impresionantă are șeful CJ Sălaj și cât încasează lunar

Dinu Iancu Sălăjanu, cunoscut atât ca interpret de muzică populară, cât și ca lider local PNL și președinte al Consiliului Județean Sălaj, atrage atenția nu doar prin activitatea sa artistică și politică, ci și prin averea considerabilă pe care o deține. Potrivit celei mai recente declarații de avere, veniturile și proprietățile sale conturează profilul unuia dintre cei mai înstăriți artiști din zona Ardealului, potrivit fanatik.ro.

Proprietăți numeroase în Sălaj

Conform documentelor oficiale, artistul deține mai multe terenuri și locuințe, majoritatea situate în județul Sălaj. Este vorba despre șapte terenuri intravilane, achiziționate prin contracte de vânzare-cumpărare, în localitățile Hurez și Zalău, cu o suprafață totală de peste 22.500 de metri pătrați. Pe lângă acestea, mai deține și un teren agricol în județul Cluj, la Beliș.

La capitolul imobile, Dinu Iancu Sălăjanu și soția sa sunt proprietarii a patru case, toate în Sălaj. Prima a fost cumpărată în 1997, în Hurez, iar ulterior au urmat alte trei locuințe în Zalău, una dintre ele având o suprafață generoasă de aproximativ 430 de metri pătrați.

Venituri de peste 12.000 de euro pe lună

Veniturile familiei sunt, de asemenea, consistente. Artistul câștigă anual peste 300.000 de lei din mai multe surse, cea mai mare parte provenind din funcția de președinte al Consiliului Județean Sălaj. La acestea se adaugă sume din asociații, proiecte și drepturi de autor.

Soția sa, medic de profesie, contribuie semnificativ la bugetul familiei, cu venituri din salariu și dividende din afaceri.

În total, veniturile cumulate ale familiei depășesc 720.000 de lei anual, ceea ce înseamnă peste 12.000 de euro lunar.

Cu toate acestea, unele cifre din declarația de avere ridică semne de întrebare. Dividendele încasate de soția artistului par să depășească profitul declarat al firmelor respective, ceea ce a atras atenția asupra modului în care sunt raportate aceste câștiguri.

În conturile bancare, Dinu Iancu Sălăjanu deține peste 100.000 de lei, la care se adaugă economiile soției. De asemenea, acesta figurează cu un împrumut de 50.000 de euro acordat unei persoane fizice.

De la acordeon la politică

Artistul, în vârstă de 55 de ani, a început să cânte de tânăr, după ce a primit un acordeon de la frații săi. A studiat muzica și a urcat pe scenă încă din adolescență, construindu-și o carieră solidă în folclor.

În paralel, a intrat în politică în 2006, iar în 2020 s-a alăturat Partidului Național Liberal, fiind ales ulterior președinte al Consiliului Județean Sălaj, funcție pe care a câștigat-o din nou recent.

