Oscar 2020 | Nominalizații din acest an, răsfățați cu daruri în valoare de 225.000 de dolari

Gala premiilor Oscar are loc în această noapte, în Los Angeles. Filmul „Joker” are cele mai multe nominalizări, însă principalul favorit este considerat „1917”

De 18 ani, compania de marketing Distinctive Assets oferă cadouri celor cu şanse să plece acasă cu unul dintre premiile Oscar.

Potrivit Forbes, în acest an, valoarea cadourilor oferite de compania Distinctive Assets depășește valoarea de 225.000 de dolari.

Iar scopul cadourilor este de a mulțumi actorilor sau regizorilor pentru prestația lor, indiferent dacă vor pleca sau nu cu vreun Oscar acasă. De aceea cadoul se și numește ”Toată lumea câștigă”.

O călătorie de 12 zile, cu iahtul Scenic Eclipse

Iahtul exclusivist Scenic Eclipse va găzdui 200 de oaspeți timp de 12 zile, într-o călătorie în Antartica, unde pasagerii vor avea parte de activități interesante.

Una dintre surprizele croazierei este întâlnirea cu pinguinii, de pildă. Întreaga călătorie costă 78.190 de dolari iar oaspeții se mai pot bucura de cele opt restaurante, două elicoptere, un submarin și un ”sanctuar spa”.

Eclipse Scenic Foto: Scenic USA

O cină romantică în doi, la Flora’s Field Kitchen, este un alt cadou ce va fi oferit nominalizaților. Celebrul restaurant din Cabo, Mexico, oferă preparate pregătite în casă din produse proaspete cultivate în ferma de 150 de acri, ce se află chiar în apropiere.

Pe lista de cadouri se mai află și un colier TAPS for Hope, realizat din Lapis Lazuli, o piatră extrasă dintr-una din cele mai vechi mine de pe planetă, este un cadou de pe listă. TAPS for Hope este o colecție de bijuterii realizate din pietre găsite în Afganistan, iar banii rezultați din comercializarea acestora sunt direcționați către văduvele militarilor americani și afgani.

Un alt cadou oferit constă într-o convorbire telefonică privată cu Jessica McGregor Johnson, life coach, precum și o copie a cărții acesteia: „The Right T-Shirt, Write Your Own Rules and Live the Life You Want.”

Tratamente și proceduri

cosmetice de 25.000 de dolari

Vedetele se vor mai bucura și de tratamente și proceduri cosmetice oferite de cosmetologul din Upper East Side, Dr. Konstantin Vasyukevich.

Printre procedurile oferite cadou se numără și injectare cu Botox, tratamente cu laser pentru restructurarea pielii, peeling-uri chimice și diferite alte proceduri exclusiviste.

„Fiecare ființă umană, indiferent de bogăție sau faimă, apreciază simpla bucurie a unui dar. Geanta noastră cadou este realizată cu un profund sentiment de recunoștință pentru spectacolele incredibile pe care le-au împărtășit cu noi în acest an”, a declarat Lash Fary, fondatorul Distinctive Assets.