Nicolas Sarkozy va fi încarcerat în data de 21 octombrie

Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței, va fi încarcerat pe 21 octombrie la închisoarea La Santé din Paris. Procurorii l-au informat luni, 13 octombrie, în cadrul unei audieri de aproximativ 25 de minute.

Fostul președinte al Franței a fost condamnat pentru conspirație criminală în cazul presupusei finanțări libiene a campaniei sale prezidențiale din 2007.

Nicolas Sarkozy este primul lider francez postbelic care va executa o pedeapsă în închisoare. El a primit o sentință de cinci ani de închisoare.

Ce condiții va avea Nicolas Sarkozy în închisoarea în care va fi încarcerat

Deși nu a fost trimis direct la închisoare după condamnare, instanța nu i-a acordat posibilitatea de a aștepta procesul de apel acasă. Nicolas Sarkozy va fi încarcerat începând din data de 21 octombrie, într-o închisoare din Paris. Fostul președinte va fi deținut în urma condamnării în prima etapă a procesului său, dar rămâne prezumat nevinovat în timp ce apelul său este în curs – un proces care ar putea dura câteva luni.

Există două opțiuni teoretice pentru Nicolas Sarkozy, ca și pentru alte personalități de rang înalt:

Plasarea într-o aripă a închisorii pariziene cunoscută sub numele de QB4, numită și „aripa vulnerabilă” sau „aripa VIP”.

Atribuirea în izolare.

În ambele cazuri, el ar fi singur în celula sa și însoțit de un gardian ori de câte ori părăsește sau se întoarce în celulă.

Ce condiții sunt în celulele din închisoarea La Santé din Paris

Închisoarea La Santé a fost recent renovată și se află în condiții excelente. Fiecare celulă de 10 metri pătrați are:

Un pat

Un birou mic montat pe perete

Un duș

O toaletă

O cabină telefonică cu numere prestabilite

De unde își va lua Nicolas Sarkozy mâncarea în închisoare

Sarkozy va putea comanda alimente și își va putea prepara propria mâncare folosind o plită. Poate închiria un frigider pentru 7,50 euro pe lună și un televizor pentru 14,15 euro pe lună.

În izolare, activitățile lui Sarkozy ar fi extrem de limitate: o curte de exerciții mică, împrejmuită și izolată, acces la o sală de sport, acces la o bibliotecă. Toate acestea ar fi accesibile doar singur.

În ce condiții ar putea beneficia Nicolas Sarkozy de eliberare condiționată

Avocații lui Sarkozy pot depune o cerere de eliberare la camera de apel penală încă din prima zi de încarcerare. Instanța are la dispoziție până la două luni pentru a răspunde, dar, potrivit unei surse judiciare citate de Le Monde, „ar trebui să se întâmple mult mai repede pentru el”.

„Judecătorul se va referi la articolul 144 din Codul Penal, care prezintă criteriile pentru detenția preventivă”, a explicat judecătorul Jean-Paul Céré, președinte onorific al Asociației Franceze de Drept Penal.

Instanța va trebui să ia în considerare dacă există un risc de fugă, recidivă sau intimidare a martorilor dacă inculpatul este eliberat.

Mai mulți judecători intervievați de presa franceză au declarat că este foarte probabil ca Sarkozy să fie eliberat rapid. Cu toate acestea, Céré adaugă: „Cu excepția cazului în care campania de comunicare a fostului șef de stat împotriva sistemului judiciar se întoarce în cele din urmă împotriva lui”.

Motivul pentru care Nicolas Sarkozy a fost condamnat la cinci ani de închisoare

Nicolas Sarkozy a fost condamnat pentru conspirație criminală, într-un dosar legată de finanțarea campaniei sale electorale din 2007.

Mai exact, a fost găsit vinovat că a încercat activ să obțină sprijin financiar ilegal, prin intermediul regimului fostului dictator libian Muammar Gaddafi. Deși nu s-au găsit dovezi că plățile au avut loc, instanța a reținut că Sarkozy și apropiații săi au fost implicați în această conspirație pentru a direcționa fonduri externe către campania electorală.

Sentința finală a fost de cinci ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare, iar Sarkozy va începe să ispășească pedeapsa începând cu 21 octombrie 2025.

