Unde va fi închis Nicolas Sarkozy, după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare

Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței, va începe să-și execute pedeapsa cu închisoarea pe 21 octombrie la Închisoarea La Santé din Paris. Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, va deveni primul lider francez postbelic și primul fost șef de stat al unei țări din Uniunea Europeană care va ajunge după gratii.

Fostul președinte al Franței a fost condamnat luna trecută la cinci ani de închisoare pentru conspirație criminală, în legătură cu acuzațiile conform cărora defunctul dictator libian Muammar Gaddafi ar fi ajutat la finanțarea campaniei sale prezidențiale din 2007. Fostul președinte neagă acuzațiile și a făcut apel imediat împotriva condamnării din septembrie.

Penitenciarul din Paris ar putea lua măsuri de securitate sporite pentru Nicolas Sarkozy

Se așteaptă ca măsuri de securitate suplimentare să fie implementate pentru a asigura siguranța lui Sarkozy în închisoare. Există posibilitatea ca acesta să fie plasat într-o unitate pentru deținuți vulnerabili sau să fie ținut în izolare.

Luni, Sarkozy a sosit la biroul procurorului financiar din Paris pentru a afla detaliile despre viitoarea sa încarcerare. Potrivit jurnaliștilor francezi, el a ajuns într-o mașină cu geamuri fumurii și a plecat după aproximativ 45 de minute, fără a face niciun comentariu.

Ce acuzații i s-au adus lui Nicolas Sarkozy în timpul procesului

În timpul procesului, procurorii au susținut că Nicolas Sarkozy și consilierii săi au încheiat o înțelegere cu Gaddafi în 2005 pentru a finanța ilegal campania sa prezidențială franceză din 2007. Judecătoarea Nathalie Gavarino a declarat că infracțiunile sunt de „o gravitate excepțională” și, prin urmare, a dispus încarcerarea efectivă a lui Sarkozy.

Potrivit presei franceze, instanța l-a găsit pe Sarkozy vinovat de conspirație criminală, dar nu a urmat concluziile procurorilor conform cărora el ar fi fost beneficiarul finanțării ilegale a campaniei. Fostul președinte a fost achitat de acuzațiile separate de delapidare a fondurilor publice, corupție pasivă și finanțare ilicită a unei campanii electorale.

Fostul președinte al Franței, implicat în mai multe scandaluri

Sarkozy s-a confruntat cu o serie de probleme juridice de la încheierea mandatului său. Anul trecut, Curtea Supremă a Franței i-a menținut condamnarea și sentința de un an de închisoare pentru corupție, pentru că a încercat să obțină favoruri de la un judecător în 2014.

Separat, el a primit o pedeapsă de un an de închisoare – șase luni în închisoare și alte șase luni cu suspendare – pentru finanțarea ilegală a campaniei sale din 2012. Sarkozy a suferit consecințe și în afara sălii de judecată, inclusiv pierderea Legiunii de Onoare – cea mai înaltă distincție a Franței – în urma condamnării pentru corupție.

În ciuda problemelor juridice, fostul președinte se bucură încă de o influență și popularitate considerabilă în dreapta politică franceză. Se știe că acesta se întâlnește în mod regulat cu actualul președinte Emmanuel Macron.

