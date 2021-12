Mioara Roman a stat internată câteva zile la spital, pentru a i se face toate analizele. Medicii i-au pus diagnosticul și au anunțat-o că este nevoită să ia un nou tratament pentru a se rezolva problema de care suferă. Oana Roman a fost invitată în emisiunea lui Cristian Brancu, „Exclusiv VIP”, de la Prima TV, unde a vorbit și despre problemele de sănătate cu care se confruntă mama sa.

Fosta soție a lui Petre Roman a fost externată ieri, 14 decembrie, după ce în urmă cu câteva zile fiica ei o internase.

„Am luat-o la prânz din spital, am discutat cu domnul doctor. Grija era să nu aibă o insuficiență cardiacă, nu s-a confirmat. Are o problemă de circulație, o problemă cronică destul de avansată, trebuie să ia tratament pentru asta. I-a fost schimbat și tratamentul de tensiune. În principiu, nu sunt probleme grave, dar starea ei impune ca ea să fie îngrijită și supravegheată permanent”, a declarat Oana Roman în emisiune.

Mioara Roman stă într-un azil de lux

Mioara Roman, în vârstă de 81 de ani, are pareză la mâna dreaptă, ceea ce o face să nu o mai poată folosi deloc. Mama Oanei Roman stă într-un centru de îngrijire, unde are parte de o atentă supraveghere.

„Mama are, la vârsta ei, diverse probleme de sănătate, din păcate. Este la un centru unde este foarte bine îngrijită și face ceea ce are nevoie zilnic, partea de recuperare: gimnastică, kinetoterapie, masaj. Are o pareză completă la mâna dreaptă și nu o mai poate folosi absolut deloc. Aceste lucruri sunt imposibil de făcut acasă. Centrul e un hotel de patru stele, superluxos”, a mai declarat Oana Roman.

Afecțiunile de care suferă Mioara Roman

În urmă cu câteva luni, Oana Roman a dezvăluit care sunt afecțiunile de care suferă mama ei. „Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi, nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit! Tata ştie, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuţie cu Marius. Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viaţa. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, a povestit Oana acum ceva vreme la Kanal D.



