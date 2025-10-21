Firma a fost declarată inactivă fiscal din august 2025

Conform ANAF, firma a fost declarată în inactivitate fiscală începând cu data de 8 august 2025. Conform legii, „orice tip de activitate a acestei societăți, după această dată, se situează în afara cadrului fiscal legal”, conform Startup Cafe.

„Declararea în inactivitate fiscală a acestei firme s-a realizat la solicitarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală, în contextul acțiunii numită generic „Cuibul cu fantome”, motivat de faptul că societatea nu funcționa la domiciliul fiscal declarat”, spune ANAF.

Anunțul făcut de ANAF pe 1 august

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat pe 1 august o amplă operațiune de verificare a mii de firme înregistrate la adrese improprii desfășurării activităților economice. Decizia vine în urma unui raport al Curții de Conturi, cu privire la riscurile fiscale, informează Termene.ro.

Operațiunea „Cuibul de firme fantomă”

ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a lansat această acțiune pentru a controla firmele care și-au stabilit sediul social sau fiscal în locații improprii. Potrivit autorităților, în unele cazuri, sute sau chiar peste 1.500 de firme funcționează la aceeași adresă, cum ar fi apartamente sau case care nu sunt amenajate corespunzător.

Aceste „cuiburi de firme fantomă” ridică suspiciuni de activități fictive și reprezintă un risc fiscal major. ANAF estimează că peste 20.000 de firme sunt înregistrate în astfel de condiții și urmează să fie analizate individual, pe baza profilului de risc și a istoricului fiscal al persoanelor implicate.

Autoritatea fiscală a declarat că va aplica măsuri ferme, în funcție de gravitatea cazurilor. Acestea pot include declararea în inactivitate fiscală sau sesizarea organelor de urmărire penală în situațiile în care se confirmă fraude sau alte comportamente infracționale.

Exemplul de pe strada Argentina din București

Raportul Curții de Conturi a evidențiat un caz concret: o adresă de pe strada Argentina din București, unde, conform datelor din 31 decembrie 2023, erau înregistrate 1.895 de firme. Datoriile fiscale ale acestora însumează 465.708 lei. Curtea de Conturi a subliniat că locația – o casă modestă cu 3-4 camere – este complet inadecvată pentru un număr atât de mare de societăți comerciale, întărind suspiciunile privind lipsa unei activități economice reale.

Imaginile de pe Google Street View confirmă caracterul rezidențial al clădirii și lipsa infrastructurii necesare pentru activități comerciale, susțin inspectorii Curții de Conturi. Totuși, o analiză detaliată realizată cu ajutorul platformei Termene.ro a scos la iveală că, în realitate, la această adresă sunt înregistrate 2.114 firme, cu 219 mai multe decât cele menționate în raportul Curții de Conturi.

Activitatea economică a firmelor

Deși locația ridică suspiciuni, datele arată că firmele înregistrate la această adresă au avut o activitate economică semnificativă în 2024. Acestea au raportat o cifră de afaceri cumulată de 865 milioane de lei, un profit net total de 164 milioane de lei și un profit brut de 187 milioane de lei. În plus, firmele respective au avut 1.335 de angajați, ceea ce sugerează că unele dintre ele desfășoară activități reale, însă și o posibilă utilizare a adresei ca simplu paravan în altele.

Totuși, datoriile totale ale firmelor înregistrate la această adresă se ridică la 606 milioane de lei, o sumă considerabil mai mare decât datoriile fiscale raportate de Curtea de Conturi. Aceste datorii includ însă nu doar obligații către bugetul de stat, ci și datorii comerciale către parteneri, furnizori sau bănci, normale în activitatea oricărei firme, relatează Termene.ro.

