Termenul de AdBlue se referă la un lichid special care are rolul de a ajuta automobilele moderne echipate cu motoare diesel să respecte cele mai noi norme europene de emisii poluante. Acest fluid este obligatoriu pentru vehiculele care se încadrează în standardul Euro 6, adică cele înmatriculate începând din septembrie 2015. Lichidul este non-toxic, neinflamabil, inodor și biodegradabil și funcționează împreună cu un sistem de tratare denumit Selective Catalytic Reduction (SCR = reducere catalitică selectivă) pentru a diminua emisiile nocive de oxizi de azot (NOx) rezultate în urma arderii combustibilului, aflăm de la experții RAC.

Aceste gaze NOx sunt asociate cu numeroase afecțiuni respiratorii și sunt supuse unor limite stricte în ceea ce privește emisiile vehiculelor de nouă generație, precum și zonele cu aer curat (low-emission zones). Folosirea corectă a AdBlue nu doar că protejează mediul, dar contribuie și la menținerea performanțelor optime ale motorului și la evitarea unor defecțiuni costisitoare. Este important de știut că AdBlue are termen de valabilitate limitat, care în general este de 12-18 luni. Acesta trebuie depozitat într-un loc răcoros, ferit de razele soarelui și de îngheț. Temperatura optimă de păstrare este cuprinsă între –5°C și +25°C.

Din ce este făcut AdBlue

Trebuie spus că AdBlue nu este un aditiv al motorinei, ci o substanță separată, stocată într-un rezervor separat, conectat la un sistem de injecție controlat electronic. Calitatea AdBlue este reglementată de standardul internațional ISO 22241, care stabilește cerințele privind puritatea, concentrația, pH-ul, conductivitatea electrică și metodele de testare. Doar produsele certificate conform acestui standard pot fi utilizate în siguranță în vehiculele echipate cu sistem SCR. AdBlue este o soluție apoasă formată din 32,5% uree de înaltă puritate și 67,5% apă deionizată (demineralizată). Ureea conține amoniac (ingredientul activ din AdBlue) sau compuși care, la contactul cu oxizii de azot produși de motor, generează o reacție chimică ce împiedică eliberarea acestor gaze nocive în atmosferă.

Cum funcționează AdBlue

AdBlue funcționează alături de sistemele de reducere catalitică selectivă ale motorului vehiculului pentru a reduce emisiile de oxizi de azot. Vehiculele care utilizează tehnologia de control activ al emisiilor pot fi de obicei identificate prin utilizarea literelor „SCR” sau „Blue” în denumirile modelelor lor. După ce gazele de eșapament trec prin filtrul de particule diesel, AdBlue este injectat într-o secțiune modificată a sistemului de evacuare și amestecat în acestea prin intermediul unui sistem de control al dozării, pe măsură ce intră în convertorul catalitic SCR. Aici, amoniacul (NH 3 ) din uree reacționează cu NOx-ul din fluxul de gaze de eșapament, neutralizându-l pentru a forma azot (N 2 ) și vapori de apă (H 2 O) inofensivi, reducând în același timp consumul total de combustibil cu 2-6%, potrivit Total Energies. Rezultatul este un gaz de evacuare mult mai „curat”, cu emisii de NOx semnificativ reduse. Sistemele AdBlue și SCR sunt extrem de eficiente, reducând emisiile de NOx cu până la 90%, emisiile de hidrocarburi și monoxid de carbon cu 50-90%, iar emisiile de particule cu 30-50%.

Este tot AdBlue-ul la fel?

Deși există denumiri diferite pentru AdBlue, cum ar fi Bluedef, BlueTec și altele, toate amestecurile ar trebui să conțină aceeași soluție de 32,5% uree purificată și 67,5% apă deionizată. Marca AdBlue este de fapt o marcă înregistrată a Asociației Germane a Industriei Auto (VDA), însă termenul a devenit generic, fiind folosit pentru orice soluție de ureea de înaltă puritate pentru sistemele SCR.

Experții spun că nu trebuie să folosești niciodată apă în loc de AdBlue, în timp ce VDA menționează că vehiculele nu ar trebui să utilizeze soluții de uree care nu sunt marca înregistrată AdBlue. Lichidul german îndeplinește cerințele în materie de compoziție, în timp ce altele s-ar putea să conțină alte cantități de uree și apă deionizată. Deși sunt ieftine, acestea pot deteriora convertorul catalitic SCR, așa că este întotdeauna recomandat să folosești AdBlue autentic.

Ce se întâmplă dacă nu folosești AdBlue

Dacă un automobil echipat cu sistem SCR rămâne fără AdBlue, acesta se poate confrunta cu o serie de situații. În primul rând, motorul nu va porni, deoarece sistemul detectează lipsa fluidului și împiedică funcționarea normală. Dacă mașina rămâne fără AdBlue în timp ce conduci, vehiculul poate intra în modul de protecție „limp home”, în care puterea motorului este redusă, pentru a limita emisiile și a proteja sistemul.

Majoritatea mașinilor au un martor de bord care avertizează atunci când nivelul de AdBlue este scăzut. Spre exemplu, la modelele Volkswagen, primul mesaj de avertizare apare când autonomia estimată rămasă este de 2.400 km și se repetă la fiecare 100 km până când autonomia ajunge la 1.600 km. În acest moment, mesajul devine de culoare chihlimbar (galben) și se afișează la fiecare 50 km, se mai precizează pe site-ul RAC.co.uk. În cele din urmă, martorul de bord se colorează în roșu, iar mașina refuză să mai pornească. Sistemul dezactivează aprinderea motorului pentru a preveni defecțiuni sau emisii excesive. Pentru a evita acete situații este important să știi că, în cazul în care mașina ta rămâne fără AdBlue, nu poți continua să conduci pe termen lung.

Ce se întâmplă dacă rămâi fără Adblue

Dacă mașina ta diesel rămâne fără AdBlue aceasta nu va mai putea porni sau nu va putea continua deplasarea pentru mult timp. Așa cum am precizat, AdBlue este un lichid utilizat în motoarele diesel cu scopul de a reduce emisiile nocive, prin urmare, dacă rezervorul dedicat acstui fluid se golește complet, sistemul va detecta acest lucru și va declanșa un avertisment pe tabloul de bord. După acest moment, dacă încerci să pornești motorul atunci când rezervorul este gol, mașina s-ar putea să nu mai pornească. Din punct de vedere tehnic este sigur să conduci până la o stație de alimentare dacă mai ai o cantitate mică de AdBlue rămasă în rezervor. Totuși, dacă lichidul se epuizează complet, automobilul va împiedica pornirea sau continuarea deplasării pentru a evita deteriorarea motorului și a sistemului de evacuare. De aceea, este important să completezi cu AdBlue cât mai curând posibil pentru a preveni aceste probleme și pentru a te asigura că mașina funcționează în parametri optimi.

Cât lichid AdBlue este necesar

Deși rezervoarele de AdBlue sunt, de obicei, completate o dată la aproximativ șase luni, cu ocazia reviziilor anuale, cantitatea consumată de fiecare vehicul diferă în funcție de mai mulți factori, cum ar fi stilul de condus (mai economic sau mai agresiv), cilindreea motorului și numărul total sau mediu de kilometri parcurși.

Utilizarea AdBlue variază de la o mașină la alta, însă majoritatea mașinilor dispun de un rezervor de cel puțin 10 litri. Consumul mediu de AdBlue este de aproximativ un litru la fiecare 1.000 de kilometri, însă în unele cazuri poate ajunge chiar la un litru la fiecare 550 de kilometri, mai ales când vine vorba despre vehiculele mari sau cele conduse în condiții solicitante. Acest lucru înseamnă că șoferii care petrec mult timp pe șosele, așa cum sunt cei care conduc mașini din flote comerciale, trebuie să cunoască mai bine modul de funcționare și de întreținere al sistemului AdBlue decât un șofer obișnuit. Totuși, nu este cazul să te îngrijorezi, deoarece, așa cum am văzut deja, toate vehiculele echipate cu AdBlue dispun de un sistem de avertizare în tabloul de bord, care monitorizează constant nivelul lichidului și care te va informa din timp atunci când este necesară reumplerea rezervorului de AdBlue, conform Frotcom.

Reumplerea rezervorului AdBlue

Experții recomandă ca reumplerea rezervorului de AdBlue să fie efectuată de tehnicieni specializați pentru a se evita erorile sau deteriorarea sistemului. Totuși, dacă alegi să realimentezi singur, ai grijă ca lichidul să nu intre în contact cu pielea și fii atent să nu verși soluția pe caroserie, deoarece aceasta poate deteriora vopseaua mașinii. Dacă totuși se întâmplă să verși AdBlue pe caroserie, trebuie să cureți imediat zona afectată și, dacă este necesar, să speli cu apă din abundență. În cazul în care lichidul ajunge pe haine sau pe mâini este suficient să te clătești bine cu apă curată. Reumplerea regulată a rezervorului de AdBlue asigură nu doar o funcționare mai eficientă a motorului, ci și o reducere semnificativă a impactului asupra mediului, contribuind la un stil de condus mai curat și mai sustenabil. Dacă deții o flotă de vehicule diesel care utilizează AdBlue, poți configura sistemul pentru a activa o alarmă de nivel scăzut de AdBlue, astfel încât să fii avertizat din timp când este necesară completarea lichidului.

Cum se umple AdBlue

Reumplerea sistemului AdBlue este un proces relativ simplu. Înainte de orice, consultă manualul mașinii pentru a afla exact locația rezervorului AdBlue și eventuale instrucțiuni speciale. De obicei, orificiul de alimentare se află lângă gura de alimentare cu combustibil sau foarte aproape. Alte poziții comune mai sunt spațiul dedicat roții de rezervă sau în portbagaj, pe una dintre laterale. Unele mașini mari sau vehiculele utilitare pot avea rezervorul AdBlue situat în habitaclu, sub banchetă, sau într-un compartiment dedicat. În unele cazuri rare, rezervorul poate fi poziționat în compartimentul motorului, deși aceasta nu este o practică uzuală.

Pentru a realimenta mașina cu acest lichid trebuie să parchezi mașina pe o suprafață plană și să oprești motorul. Apoi, localizează rezervorul AdBlue și deschide capacul. Inserează duza sticlei sau a flaconului de AdBlue în gura de alimentare și începe să torni. Când atingi nivelul maxim, oprește turnarea și închide bine capacul, mai spun experții RAC. După ce ai umplut rezervorul de AdBlue până la nivelul recomandat, martorul de bord ar trebui să se stingă, iar dacă nu se stinge, condu câțiva kilometri pentru a permite sistemului să se reseteze. Dacă avertismentul persistă după ce ai condus, ar putea exista o problemă cu sistemul sau cu senzorii. În această situație consultă manualul mașinii pentru îndrumări specifice mărcii și modelului tău. Dacă manualul este neclar sau pașii recomandați nu au efect, este indicat să mergi cu mașina în service.

