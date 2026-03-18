Fenomenul devenit viral

Un nou trend periculos din Asia de Est, numit „Plastic Eating” sau „Fake Eating”, atrage atenția internațională.

Practica implică mestecarea mâncării ambalate în folie alimentară, fără a o înghiți, și a devenit virală pe platforme precum TikTok și Instagram.

Acest fenomen reflectă presiunea culturală intensă asupra aspectului fizic în țări precum China, Coreea și Japonia.

Ce este „Fake Eating”?

„Fake Eating” constă în înfășurarea mâncării în folie de plastic înainte de a fi mestecată. Practicanții simulează procesul de mâncare, iar după ce obțin senzația gustativă, scuipă conținutul fără a-l înghiți.

Astfel, ei încearcă să evite consumul de calorii, dar riscurile pentru sănătate sunt semnificative.

Această metodă, promovată online ca o soluție ingenioasă pentru a evita îngrășarea, este de fapt o nouă formă de tulburare alimentară.

Ca și anorexia sau bulimia, „mâncatul fals” poate avea consecințe grave asupra sănătății fizice și mintale.

Presiunea perfecțiunii corporale

În multe țări din Asia de Est, obținerea unui corp subțire este văzută ca un simbol al statutului social și al disciplinei personale

Fenomene precum provocarea „foii A4”, unde talia trebuie să fie mai îngustă decât lățimea unei coli de hârtie, demonstrează standardele nerealiste de frumusețe.

„Fake Eating” nu este doar o formă de rebeliune împotriva creșterii în greutate, ci și un simptom al unei societăți fixate pe perfecțiunea fizică.

Riscurile pentru sănătate

Obiceiul de a mesteca alimentele fără a le înghiți poate duce la efecte grave asupra sănătății. Stimularea proceselor digestive fără aport de hrană reală poate provoca probleme precum iritații gastrice, ulcere și dezechilibre hormonale.

În plus, folosirea foliei de plastic poate elibera microplastice și substanțe chimice toxice care afectează organismul.

Pe termen lung, acest comportament dăunează grav sănătății mintale și fizice, transformând alimentația într-un ritual obsesiv și nesănătos.

Problemele alimentare sunt globale și necesită mai multă educație și conștientizare pentru a fi combătute eficient.

