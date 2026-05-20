Pe unde ar trece conducta Power of Siberia 2

Power of Siberia 2 este o conductă de gaze naturale care ar transporta gaz rusesc din regiunea Yamal din Siberia către China, prin Mongolia. Conducta ar transporta până la 50 de miliarde de metri cubi de gaze anual – aproximativ echivalentul volumului pe care Rusia îl furniza odinioară Europei prin unele dintre principalele sale rute occidentale, notează StraitsTimes.

Proiectul ar conecta câmpurile de gaze din Siberia occidentală, care deserveau istoric Europa, spre piața chineză. Rusia furnizează deja gaze Chinei prin conducta originală Power of Siberia, care a început să funcționeze în 2019 și transportă gaze din Siberia de Est în nord-estul Chinei.

Importanța gazoductului pentru China și Rusia

Pentru Rusia, Power of Siberia 2 este o oportunitate de a compensa o parte din vânzările pierdute de gaze naturale transportate prin conducte către Europa, după ce regiunea s-a orientat către alte surse în urma invaziei la scară largă a Ucrainei.

Pentru China, care se bazează în mare măsură pe Orientul Mijlociu pentru importurile de energie, conducta ar oferi o alternativă la transporturile de gaze naturale lichefiate. Totuși, negocierile privind prețurile și flexibilitatea s-ar putea dovedi a fi obstacole dificile de depășit.

Directorul executiv Alexey Miller al gigantului energetic rus Gazprom PJSC a descris rețeaua Power of Siberia 2 drept „cel mai mare, cel mai masiv și mai intensiv proiect de gaze din lume”.
Conducta propusă s-ar extinde pe peste 4.000 km între punctul său de plecare din Cercul Arctic și punctul său final potențial în megalopolisurile de pe coasta de est a Chinei. Conducta s-ar întinde pe 2.600 km numai în Rusia, traversând pădurile siberiene înainte de a traversa aproape 1.000 km prin Mongolia și pajiștile sale.

La capacitate maximă, Power of Siberia 2 ar putea transporta 50 de miliarde de metri cubi de gaze pe an. Aceasta este aproape la fel de mult ca și conducta Nord Stream 1, acum inactivă, care traversează Marea Baltică din Rusia până în Germania și echivalentul a aproximativ o treime din exporturile Rusiei către Europa înainte de războiul din Ucraina.

Centrul Carnegie Rusia Eurasia estimează costul construcției la aproximativ 34 de miliarde de dolari pentru secțiunile prin Rusia și Mongolia. O parte semnificativă a traseului prin Rusia ar trece prin teritoriile siberiene, unde corporația energetică deținută majoritar de stat Gazprom operează deja conducte, reducând potențial timpul și costurile de construcție.

Nu este clar când Power of Siberia 2 ar deveni operațională, dar este probabil să se întâmple în anul 2030.

Există și alte conducte de gaze între Rusia și China

Rusia trimite deja gaze prin conducte către China prin intermediul Power of Siberia 1 în baza unui acord de furnizare pe 30 de ani. Fluxurile prin această rută au început în 2019. O a doua conductă, ruta Orientului Îndepărtat, este așteptată să înceapă să funcționeze în 2027.

Gazprom a declarat că a convenit cu China National Petroleum (CNPC) să crească livrările prin aceste două coridoare de gaze la un total de 56 de miliarde de metri cubi, față de acordurile anterioare care totalizau 48 de miliarde de metri cubi, a relatat agenția de știri de stat rusă Tass.

Adăugarea Power of Siberia 2 ar putea permite Rusiei să își dubleze aproximativ exporturile prin conducte către China. Spre deosebire de Power of Siberia 1, care transportă gaze din Siberia de Est, noua conductă ar trimite combustibil către China din câmpurile de gaze Yamal din Siberia de Vest, care alimentau Europa.

Danezul 20.05.2026, 16:11

Prosti mai suntem noi avem energie ieftină lângă noi și plătim cea mai scumpă energie din lume pentru ambiția politică și bine-nțeles în câștigul USA

