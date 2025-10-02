O rețea de supraveghere și apărare

În ciuda denumirii, nu este vorba de un zid fizic, ci de un scut digital – o rețea de supraveghere și apărare antidrone de ultimă generație. Potrivit CNBC, aceasta ar include senzori radar și optici distribuiți pe sute de kilometri, sisteme de bruiaj și război electronic, inteligență artificială pentru identificarea rapidă a vehiculelor aerian fără pilot și rețele comune de comandă și control între statele participante.

Ucraina, care în ultimii ani a devenit un laborator în timp real pentru războiul cu drone, va juca un rol-cheie, oferind expertiza acumulată pe front. Mai multe echipe de specialiști ucraineni se află în prrezent, în Danemarca, unde ajută cu personal specializat și echipamente pentru detectarea și neutralizarea dronelor, contribuind la protejarea spațiului aerian pe durata summitului.

„Europa trebuie să ofere un răspuns ferm și unit la incursiunile Rusiei cu drone la frontierele noastre. Și de aceea vom propune acțiuni imediate pentru a crea zidul de drone, ca parte a Misiunii de Supraveghere a Flancului Estic. Trebuie să avansăm împreună cu Ucraina și cu NATO”, a declarat marți Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”
Recomandări
Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Instrument de descurajare

Liderii europeni au oferit puține informații despre cum ar putea arăta, de fapt, inițiativa sau cât timp ar putea dura implementarea sa.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a avertizat însă că dezvoltarea unui zid al dronelor ar putea dura cel puțin trei sau patru ani.

Însă prim-ministrul Letoniei, Evika Silina, a declarat miercuri, la Copenhaga, că „putem face acest lucru într-un timp mult mai scurt”.

„Zidul de Drone este o inițiativă oportună și necesară”, a declarat marți secretarul general al NATO, cu o zi înaintea summitului de securitate de la Copenhaga. Acesta trebuie să funcționeze ca instrument de descurajare, colectare de probe şi coordonare între state, dar scopul principal al „zidului” presupune detectarea, urmărirea și neutralizarea dronelor care încalcă spațiul aerian.

Deși „Zidul de Drone” ar putea fi de mare ajutor în apărarea aeriană a NATO, conceptul nu este neapărat nou, a declarat Rafael Loss, cercetător în politici de apărare, securitate și tehnologie la think tank-ul Consiliul European pentru Relații Externe.

Un proiect numit Inițiativa European Sky Shield (ESSI), care vizează consolidarea apărării aeriene este în lucru de ani de zile, a subliniat Loss. În ciuda acestui fapt, există încă o serie de modalități prin care zidul cu drone ar putea ajuta țările NATO și ale Uniunii Europene.

Cea mai mare experiență

Ucraina este „țara cu cea mai mare experiență din Europa când vine vorba de războiul cu drone ”, a declarat Loss. Utilizarea expertizei ucrainenilor va ajuta restul continentului să înțeleagă cea mai bună modalitate de a riposta împotriva dronelor rusești, a spus el.

Interceptarea anti-drone ar putea fi, de asemenea, dezvoltată în continuare, a sugerat expertul în politici, țările renunțând la combaterea dronelor cu sisteme de apărare scumpe, precum Patriots, utilizând, în schimb, metode de război electronic mai ieftine, inclusiv bruiajul semnalelor electronice pe care dronele se bazează pentru a funcționa.

O amenințare disproporționată

Întrucât dronele sunt mici, ieftine și capabile să provoace daune semnificative, acestea pot reprezenta o amenințare disproporționată pentru țările împotriva cărora sunt folosite. Pe lângă faptul că pot provoca daune fizice, acestea pot fi folosite pentru supraveghere și prezintă, de asemenea, risc de coliziune cu aeronavele în timp ce se află în aer.

Mai mult, chiar dacă o dronă este interceptată în timp ce zboară deasupra spațiului aerian al unei țări, a subliniat Loss, „resturile vor cădea undeva”.

„Dacă interceptezi deasupra unui oraș, s-ar putea să salvezi ținta de mare valoare pe care încerci să o protejezi, parlamentul, un spital sau o centrală electrică. Dar totuși, resturile vor cădea undeva și ar putea provoca pagube oamenilor și proprietăților”, a explicat el.

Pe urmele lui Nicușor Dan la Timișoara: toate întâlnirile președintelui, protocolul problematic și amintiri despre Vegeta de contrabandă
Recomandări
Pe urmele lui Nicușor Dan la Timișoara: toate întâlnirile președintelui, protocolul problematic și amintiri despre Vegeta de contrabandă

„Trebuie să completezi aceste tipuri de eforturi defensive, pentru că există lacune uriașe, cu o variantă paralelă care să sporească capacitatea ofensivă, astfel încât să poți afecta cealaltă parte”, a spus Loss.

Provocări majore

Proiectul vine însă cu provocări majore, începând cu finanțarea într-un context economic fragil, continuând cu dificultățile de coordonare între legislații naționale diferite și culminând cu provocările de integrare tehnologică.

Pe acest ultim punct, Miriam McNabb, redactor-șef al publicației Dronelife, a subliniat că Europa trebuie să se asigure că „senzorii de detecție, sistemele de război electronic și rețelele de comandă pot comunica perfect între mai multe țări. Altfel, zidul va rămâne doar o idee frumoasă pe hârtie”.

De asemenea, oficialii europeni sunt conștienți că un scut antidrone vizibil și activ ar putea intensifica tensiunile cu Moscova.

Ideea, „oportună și necesară”

Comisia, organul executiv al UE, nu a elaborat încă un plan detaliat, lăsând deschise întrebări cu privire la costuri și aspectele practice. Însă secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat marți această idee, calificând-o drept „oportună și necesară”.

Incursiunea în Polonia a scos la iveală lacunele în capacitatea Europei de a se apăra împotriva dronelor, au afirmat oficiali și analiști. Forțele NATO au răspuns prin desfășurarea de avioane de vânătoare, elicoptere și un sistem de apărare aeriană Patriot, doborând mai multe drone. „Nu putem cheltui milioane de euro sau dolari pe rachete pentru a distruge drone care costă doar câteva mii de dolari”, a declarat Rutte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Superliga explozivă în runda 11: goluri, cartonașe roșii și lupte pentru play-off
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cazul Sorinei Săcărin a stârnit un val de reacții, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. A apărut o nouă imagine cu fetița din Baia de Aramp. Ce s-a întâmplat cu adevărat, după ce a fost adoptată
Viva.ro
Cazul Sorinei Săcărin a stârnit un val de reacții, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. A apărut o nouă imagine cu fetița din Baia de Aramp. Ce s-a întâmplat cu adevărat, după ce a fost adoptată
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, așezat chiar peste ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Unica.ro
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, așezat chiar peste ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Adevăratul motiv pentru care Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după 19 ani de căsnicie! Ce au dezvăluit apropiații: „E șocată de...”
Elle.ro
Adevăratul motiv pentru care Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după 19 ani de căsnicie! Ce au dezvăluit apropiații: „E șocată de...”
gsp
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
GSP.RO
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
GSP.RO
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
Parteneri
Obiectul bizar care a fost pus în sicriul Ioanei Popescu, fix lângă cele două icoane. De ce au ales să facă asta, mulți au spus că e exagerat
Libertateapentrufemei.ro
Obiectul bizar care a fost pus în sicriul Ioanei Popescu, fix lângă cele două icoane. De ce au ales să facă asta, mulți au spus că e exagerat
Horoscop 2 octombrie 2025: schimbări, tensiuni și șanse uriașe. Gemeni – succes profesional, Fecioară – câștiguri, Scorpion – decizii
Avantaje.ro
Horoscop 2 octombrie 2025: schimbări, tensiuni și șanse uriașe. Gemeni – succes profesional, Fecioară – câștiguri, Scorpion – decizii
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.
Tvmania.ro
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.

Alte știri

Tipul de construcție pentru care românii nu vor mai avea nevoie de autorizație
Știri România 08:36
Tipul de construcție pentru care românii nu vor mai avea nevoie de autorizație
România vinde energie cu 1 leu și o importă cu 2.500 lei. Bogdan Ivan: „România astăzi plătește cel mai scump curent din Europa”
Știri România 08:07
România vinde energie cu 1 leu și o importă cu 2.500 lei. Bogdan Ivan: „România astăzi plătește cel mai scump curent din Europa”
Parteneri
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele”
Adevarul.ro
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele”
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o conduce
Fanatik.ro
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o conduce
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Christ Afalna: „Mă simt român”
Christ Afalna: „Mă simt român”
Cu ce rămânem după etapa cu numărul unsprezece din Superliga
Cu ce rămânem după etapa cu numărul unsprezece din Superliga
Parteneri
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
Elle.ro
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Unica.ro
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD

Monden

5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express” | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Stiri Mondene 01 oct.
5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express” | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Ce spune Nelu Cortea despre filmul în care va apărea în curând: „Asta face toată diferența”
Exclusiv
Stiri Mondene 01 oct.
Ce spune Nelu Cortea despre filmul în care va apărea în curând: „Asta face toată diferența”
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament
ObservatorNews.ro
Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Libertateapentrufemei.ro
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Parteneri
Noua prezentatoare a Ligii Campionilor a înnebunit milioane de fani cu fotografii fierbinți, dar are O MARE problemă
GSP.ro
Noua prezentatoare a Ligii Campionilor a înnebunit milioane de fani cu fotografii fierbinți, dar are O MARE problemă
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului. Replica lui: „Nu am încălcat nicio lege”
GSP.ro
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului. Replica lui: „Nu am încălcat nicio lege”
Parteneri
Adrian Năstase, despre vizita în China: Mi-ar fi plăcut să stau în fața lui Putin sau a lui Kim
Mediafax.ro
Adrian Năstase, despre vizita în China: Mi-ar fi plăcut să stau în fața lui Putin sau a lui Kim
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
StirileKanalD.ro
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Redactia.ro
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Au apărut noi tulpini ale virusului Covid-19. Care sunt primele simptome
KanalD.ro
Au apărut noi tulpini ale virusului Covid-19. Care sunt primele simptome

Politic

Recomandarea ministrului Bogdan Ivan pentru românii care s-au trezit cu facturi uriașe la energie: „E gratis”
Politică 01 oct.
Recomandarea ministrului Bogdan Ivan pentru românii care s-au trezit cu facturi uriașe la energie: „E gratis”
Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Exclusiv Interviu
Politică 01 oct.
Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Fanatik.ro
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt