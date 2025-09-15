Sursă video: X/ Anton Gerașcenko

Un sondaj de opinie a fost realizat de canalul independent rus SOTAvision la scurt timp după ce drone rusești au violat spațiul aerian polonez. Mai mulți trecători au fost întrebați care este părerea lor despre incident.

Răspunsurile au scos la iveală opinii dominate de narațiuni pro-Kremlin, care prezintă Rusia ca o țară pașnică și puternică.

O femeie intervievată a susținut că acuzațiile împotriva Rusiei sunt doar o strategie a Ucrainei, care ar pierde războiul: „Ucraina se clatină. Mai mult, se retrage tot mai adânc în propriul teritoriu. Volodimir Zelenski nu este mulțumit de această situație, motiv pentru care inventează astfel de minciuni. Asta s-a întâmplat în Bucea și asta se întâmplă și acum”.

O altă femeie, care s-a prezentat drept mama unui soldat, a spus că „nu-i pasă ce spune Polonia”.

„Nu știm cum să atacăm. Dacă am ataca, am face-o cu toată puterea noastră. Dacă am trimite drone peste Polonia, Polonia nu ar mai exista”, a afirmat unul dintre bărbații chestionați.

Un alt intervievat a susținut că Moscova nu a trimis drone în Polonia deoarece „Rusia nu a atacat niciodată pe nimeni”. „Întotdeauna și-a apărat teritoriul”, a mai afirmat acesta.

Dintre toți cei intervievați, doar două persoane au exprimat opinii diferite față de narațiunea oficială. Un bărbat a spus că Polonia ar trebui să se teamă, iar altul a criticat acțiunile Rusiei, numindu-le „un circ”: „Ceea ce face țara noastră este un circ”.

Amintim că Polonia a anunțat miercuri, 10 septembrie 2025, că mai multe drone rusești au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac masiv lansat de Moscova asupra Ucrainei. Forțele armate poloneze au ridicat avioane de luptă și au declanșat o operațiune de neutralizare a obiectelor zburătoare.

Moscova s-a apărat, iar Kremlinul a susținut că aparatele ar fi venit „din direcția Ucrainei”, în niciun caz de la ei.