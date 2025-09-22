Echipele tehnice lucrează încă la remedierea problemei

Pasagerii resimt încă efectele incidentului, în timp ce echipele tehnice lucrează la „remediere și recuperare” după această „pană” informatică.

Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) a confirmat că problemele pe aeroporturi au fost generate de un atac de tip ransomware asupra unui furnizor terț. „Tipul de ransomware a fost identificat, iar forțele de ordine investighează cazul”, se arată într-un comunicat al agenției.

Ce este un ransomware

Ransomware-ul este un tip de software malițios care criptează fișierele sau blochează accesul la sistem, solicitând plata unei răscumpărări – de obicei în criptomonede – pentru restabilirea accesului.

În unele cazuri, atacatorii fură și date sensibile, amenințând cu publicarea lor online (așa-numitul atac de tip „double extortion”).

Atacatorii cer adesea criptomonede pentru a elibera datele și pot amenința cu publicarea informațiilor furate. Măsurile de protecție includ backup-uri regulate ale datelor, actualizări de software și atenție la e-mailuri sau linkuri suspecte.

Cum funcționează un atac ransomware

Infecția – Malware-ul pătrunde în sistem prin: e-mailuri de tip phishing cu linkuri sau atașamente malițioase;

site-uri web nesigure;

Infecția – Malware-ul pătrunde în sistem prin: e-mailuri de tip phishing cu linkuri sau atașamente malițioase;

site-uri web nesigure;

exploatarea vulnerabilităților din software-ul neactualizat. Criptarea/Blocarea – Fișierele sunt criptate, iar uneori întregul sistem de operare devine inaccesibil. Cererea de răscumpărare – Pe ecran apare un mesaj prin care se solicită plata pentru cheia de decriptare. Extorcarea – În atacurile complexe, sunt furate date confidențiale, cu amenințarea publicării lor dacă plata nu se face.

Cum te poți proteja

Backup regulat – Copii de siguranță complete și securizate ale datelor.

– Copii de siguranță complete și securizate ale datelor. Software de securitate – Soluții antivirus și sisteme de protecție actualizate.

– Soluții antivirus și sisteme de protecție actualizate. Prudență la e-mailuri – Verificarea expeditorilor și evitarea linkurilor/atașamentelor suspecte.

– Verificarea expeditorilor și evitarea linkurilor/atașamentelor suspecte. Actualizări constante – Menținerea la zi a sistemelor de operare și aplicațiilor.

– Menținerea la zi a sistemelor de operare și aplicațiilor. Autentificare puternică – Implementarea autentificării cu doi factori pentru protejarea conturilor și accesului.

