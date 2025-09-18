12 urși intră în competiție

Principalul turneu al urșilor adulți începe săptămâna viitoare, însă joi se dă startul cu „aperitivul dolofan” – competiția Fat Bear Jr., unde puii și adolescenții intră primii în scenă. Votul publicului rămâne deschis până vineri, iar câștigătorii vor trece în runda finală.

Competiția, lansată în 2014, are rolul de a evidenția rezistența urșilor bruni din Parcul Național și Rezervația Katmai, care își acumulează rezervele de grăsime toamna pentru a supraviețui iernii.

Urșii pot fi urmăriți în direct prin camerele web instalate la râul Brooks, iar fanii din întreaga lume votează online la www.fatbearweek.org. Câștigătorul va fi desemnat pe 30 septembrie.

Anul acesta, 12 urși vor intra într-o competiție de tip „bracket”, cu eliminare directă. În prima rundă opt dintre ei se duelează, iar patru beneficiază de calificare directă în etapa a doua.

În Katmai trăiesc aproximativ 2.200 de urși bruni, care se adună la Brooks Camp între iunie și octombrie pentru a prinde somon – uneori chiar peste 40 de pești pe zi.

Concursul se bazează pe aspect

Masculii adulți pot ajunge la peste 450 kilograme toamna, iar unii depășesc 600 kilograme. Femelele, mai mici ca dimensiuni, au provocări suplimentare: trebuie să se hrănească, dar și să alăpteze și să protejeze puii.

Concursul nu se bazează pe cântăriri reale, ci pe aspect. Alegătorii iau în calcul atât dimensiunea, cât și poveștile urșilor. De pildă, Grazer, dublă campioană, a câștigat anul trecut în fața uriașului Chunk, deși acesta a atacat anterior unul dintre puii ei.

Chunk s-a întors anul acesta, însă cu o fractură de maxilar care nu se va vindeca niciodată complet. Totuși, și-a adaptat modul de a se hrăni și rămâne unul dintre cei mai masivi urși ai râului.

În paralel, Fat Bear Jr. are o desfășurare cu iz de familie: în semifinale, puiul 128 Junior (urmașul campioanei Grazer) se confruntă cu doi pui ai ursoaicei 803, celebri pentru năzdrăvăniile lor.

Duel între doi frați

În cealaltă parte a tabloului, doi frați ai ursoaicei 26 se duelează, fiecare cu propriile trăsături distincte – femela mai timidă și masculul mai curajos.

În ciuda abundenței de somon de anul acesta, experții avertizează că schimbările climatice – temperaturile mai ridicate, acidificarea oceanelor și scăderea precipitațiilor – pot afecta migrația peștilor și, implicit, supraviețuirea urșilor.

De aceea, evenimentul este nu doar o competiție amuzantă, ci și un prilej de a înțelege fragilitatea ecosistemului din Katmai și importanța conservării sale.