Un material reciclabil valoros

„O dată cu trecerea Sărbătorilor, a început evacuarea brazilor uscați din apartamente și, nu de puține ori, din păcate, debarasarea încă se face la stâlp, pe alee, în parcare sau la colțul blocului. Acești brazi sunt un material reciclabil valoros și ar trebui să ajungă doar pe platformele de colectare, din zona containerelor pentru deșeuri, astfel încât firmele de salubritate din fiecare zonă administrativ-teritorială să îi poată lua, composta și preda reciclatorilor”, atrage atenția președintele Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP), Raluca Giorgiana Dumitrescu, într-o postare pe Facebook.

Iată câteva reguli care trebuie respectate la evacuarea din case a brazilor uscați

practica aruncării brazilor de la etaj este interzisă, fiind extrem de periculoasă pentru oameni sau pentru mașinile care sunt parcate în apropierea blocurilor;

pentru a nu face prea multă mizerie în casă sau pe scări, din cauza acelor care se scutură, brazii pot fi puși în saci mari din plastic, începând de la bază;

ca să poată fi reciclați, brazii trebuie curățați de resturi de beteală sau de alte materiale folosite pentru prinderea globurilor;

cei care locuiesc la curte pot folosi brazii mărunțiți, ca rumeguș, pentru a proteja rădăcinile copacilor de boli și dăunători, pentru grătar sau obiecte de decor natural.

O altă variantă, bună pentru buget, arată șefa ANMAP, este predarea brazilor uscați, în vederea reciclării, în punctele de colectare organizate de marii retailer. Gestul este recompensat cu vouchere valorice, care pot fi utilizate la cumpărături. Condiția este ca bradul să fi fost achiziționat din magazinul respectiv.

