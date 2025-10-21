Atmosferă memorabilă

Înainte de a fi tratat ca un deținut obișnuit, fără privilegii speciale, așa cum a cerut, el va intra marți dimineață, în jurul orei 10.00, în închisoarea La Santé.

Va fi una memorabilă, cu siguranță: din cauza zgomotului neîncetat care răsună între pereți, alcătuit din strigăte și apostrofări, clopote și trântitul ușilor care se deschid și se închid, pași pe coridoare și scări metalice; din cauza, de asemenea, a mirosului fad atât de caracteristic pe care îl produc aceste locuri închise. Un amestec de alimente și produse de uz casnic. Fără a le avea în minte, nu știi nimic despre închisoare.

Cantină și telefon

Pentru Nicolas Sarkozy, după o primă noapte în care somnul poate fi dificil, viața sa cotidiană de prizonier va începe la micul-dejun. În acest moment al zilei, nu vor exista tăvi de masă.

Pâinea și gemul, care trebuie păstrate, sunt de obicei livrate cu o seară înainte, la 18.30, odată cu masa de seară. În celulă există o mică plită pusă la dispoziția deținuților care sunt încurajați să cumpere alimente puse în vânzare de închisoare.

Acest lucru se datorează faptului că este interzis să fie adusă mâncare din exterior în timpul detenției.

Recomandări Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024

Pentru mulți deținuți, prețurile alimentelor din cantină sunt prohibitive, uneori cu până la 50% mai scumpe decât în magazine.

Fostul președinte al Republicii nu va avea această problemă. Nu o va avea nici atunci când va dori să își sune prietenii și familia. Din 2021, celulele sunt echipate cu telefon cu numere preînregistrate. Mai multe apeluri sunt foarte costisitoare: „până la 110 euro pe lună pentru 20 de minute de conversație”, reamintește OIP.

Administrația închisorii a anunțat că apelurile fostului șef de stat nu vor fi ascultate. „Nu este necesar. Ascultăm deținuții atunci când există probleme de securitate”, spune directorul închisorii.

Bandă de alergat și bibliotecă

Între mese, activitățile lui Nicolas Sarkozy vor fi scurte, din motive de securitate: sala de sport dotată cu benzi de alergat, biblioteca și o plimbare cronometrată. Totul fără companie, în afară de gardienii închisorii. Statutul de detenție provizorie autorizează trei vizite pe săptămână, fiecare cu durata de o oră. „Principiul în detenție este de a roti vizitele între deținuți, care sunt foarte numeroși”, explică penitenciarul.

Deși Sébastien Nicolas, secretar general al FO Direction Penitentiaire, insistă asupra „practicii penitenciarului de a nu privilegia deținuții speciali în raport cu restul populației carcerale”, vor fi necesare protocoale adaptate și chiar câteva derogări.

Astfel, permisele de vizită au fost deja acordate, fără a fi nevoie să se aștepte cereri reciproce între deținut și administrație.

Ca orice alt deținut, Nicolas Sarkozy va putea să își încredințeze rufele familiei. Acest lucru va ușura povara închisorilor supraaglomerate din Franța.

Din motive de securitate, copiii Carlei Bruni nu sunt primiți în sala de așteptare împreună cu familiile altor deținuți. Adaptările trebuie să fie găsite în termeni de zi, ore și sală. „La Santé, suntem foarte buni în ceea ce privește discreția”, spune directorul de închisoare.

După gratii, timp de 5 ani

Nicolas Sarkozy va fi închis timp de cinci ani pentru conspirație criminală, într-o închisoare din Paris, potrivit Le Monde. În vârstă de 70 de ani, fostul președinte al Franței va fi încarcerat, pentru început, la Penitenciarul La Santé.

Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței, va începe să-și execute pedeapsa cu închisoarea pe 21 octombrie la închisoarea La Santé din Paris. Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, va deveni primul lider francez postbelic și primul fost șef de stat al unei țări din Uniunea Europeană care va ajunge după gratii.

Fostul președinte al Franței a fost condamnat luna trecută la cinci ani de închisoare pentru conspirație criminală, în legătură cu acuzațiile conform cărora defunctul dictator libian Muammar Gaddafi ar fi ajutat la finanțarea campaniei sale prezidențiale din 2007. Fostul președinte neagă acuzațiile și a făcut apel imediat împotriva condamnării din septembrie.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE