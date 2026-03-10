Aceste benzi speciale, utilizate deja de ani buni în Franța, sunt destinate vehiculelor cu mai mulți pasageri, de obicei minimum doi, iar în anumite regiuni chiar trei. Însă, mulți șoferi ignoră semnificația indicatorului și riscă sancțiuni, atrage atenția Departamentul pentru Siguranță Rutieră (DGT).

„Benzile VAO contribuie la reducerea traficului și a poluării, stimulând deplasarea în grup și reducerea numărului de vehicule pe șosele”, explică DGT.

În afara autoturismelor cu mai mulți pasageri, pe aceste benzi pot circula motocicletele, taxiurile care transportă clienți, autobuzele, dar și vehiculele echipate cu autocolante ECO sau cu emisii zero. În cazul acestora din urmă, șoferii pot circula chiar și singuri, dacă dețin un astfel de vehicul certificat.

Pentru a asigura respectarea regulilor, autoritățile spaniole au anunțat intensificarea controalelor, care includ instalarea de camere video și verificări mai stricte ale poliției. „Oricine este prins circulând pe o bandă VAO fără a respecta condițiile riscă o amendă de 200 de euro”, avertizează DGT.

Adoptarea acestui indicator rutier face parte din eforturile Spaniei de a-și alinia reglementările la standardele europene. Spre exemplu, indicatorul albastru cu romb, utilizat de mult timp în Franța, devine tot mai frecvent pe drumurile spaniole. Până acum, șoferii spanioli erau obișnuiți cu semne precum S-51b, care includeau pictograme și informații despre numărul minim de pasageri. Noua standardizare urmărește să simplifice navigația pentru șoferii care călătoresc între țări, potrivit autorităților.