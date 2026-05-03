„Check engine”, un semnal ignorat des

În special la mașinile moderne, lumina galbenă „check engine” este unul dintre primele semne că ceva nu funcționează corect, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

„Această mică lumină galbenă, care seamănă cu un motor, indică, de obicei, o problemă legată de sistemul electronic al motorului. Uneori se aprinde, deși nu sunt prezentate alte semne. Probabil computerul mașinii a detectat o problemă pentru câteva secunde și să o fi memorat. În astfel de cazuri, este esențial să mergeți la un service pentru a verifica eroarea. Dacă senzorul defect este înlocuit la timp, veți evita probleme mai mari și mașina nu vă va lăsa în drum”, a explicat Sljukić, pentru Blic TV.

Când este important să tragi pe dreapta

Sljukić subliniază importanța de a reacționa prompt la luminile de pe bord, în special la cele roșii.

„Fiecare lumină trebuie luată în serios, dar cele roșii sunt semnale de urgență. Dacă se aprinde o lumină roșie, trebuie să opriți imediat mașina. De exemplu, la mașinile moderne, lumina roșie se aprinde atunci când motorul se supraîncălzește.

Este vital să opriți motorul imediat pentru a preveni daunele ulterioare. Sigur, uneori poate fi o eroare de software, dar de ce să riscați? Luminile galbene sunt informative, iar cele roșii sunt de avertizare. Acest lucru l-am învățat încă de când am luat permisul de conducere”, a adăugat acesta.

Întreținerea regulată a mașinii poate reduce riscul apariției problemelor majore

Deși unele defecțiuni, mai ales cele legate de sistemele electronice, sunt imprevizibile, întreținerea regulată a mașinii poate reduce riscul apariției problemelor majore.

„Electronica este imprevizibilă. Un senzor poate funcționa perfect acum și să nu mai funcționeze peste cinci minute. Nici măcar eu, care am o experiență vastă, nu pot ști când se va strica un alternator sau un senzor de poziție al arborelui cotit. Dar putem preveni multe probleme prin întreținerea regulată și înlocuirea pieselor care sunt aproape de uzură completă. Este mai bine să le schimbați înainte de a ceda complet”, a concluzionat el în discuția pentru Blic TV.

Așadar, luminile de avertizare de pe bord nu ar trebui niciodată ignorate. Respectarea acestor semnale și întreținerea regulată a mașinii sunt esențiale pentru a evita problemele neprevăzute și pentru a asigura siguranța pe șosea.