„Rusia testează din ce în ce mai des și mai dur granițele NATO”

În ultimele săptămâni, avioane de luptă rusești și drone au încălcat în mod repetat spațiul aerian al țărilor NATO, provocând îngrijorare și dezbateri cu privire la răspunsul adecvat.

Ministrul german al apărării Boris Pistorius a avertizat că „Rusia testează din ce în ce mai des și mai dur granițele NATO”. Incidente recente

Cu nici 2 săptămâni în urmă, trei avioane de luptă MiG-31 au pătruns timp de 12 minute în spațiul aerian al Estoniei. De asemenea, o aeronavă rusă de recunoaștere a survolat o fregată germană în Marea Baltică, după cum a dezvăluit Pistorius.

Tragem sau așteptăm?

Există opinii divergente în coaliția de guvernare germană cu privire la modul în care NATO ar trebui să reacționeze.

REPORTAJ din Rep. Moldova. Cine sunt moldovenii care aleg Europa?
Recomandări
REPORTAJ din Rep. Moldova. Cine sunt moldovenii care aleg Europa?

Expertul CDU în afaceri externe, Jürgen Hardt, a sugerat doborârea avioanelor rusești: „Doar un mesaj clar către Rusia că orice încălcare militară a frontierei va fi atrage un răspuns cu mijloace militare, până la doborârea avioanelor de luptă rusești deasupra teritoriului NATO, va avea efect”.

Iar Florian Hahn (CSU), ministru de stat la Ministerul Federal de Externe, insistă că „oricine încalcă în mod deliberat și conștient spațiul aerian al Alianței trebuie să se aștepte ca Alianța să își exercite dreptul la autoapărare.”

Aliatul nostru Turcia a aplicat acest lucru în mod decisiv și impresionant acum câțiva ani. În 2015, Turcia a doborât în ​​spațiul său aerian un avion de vânătoare rusesc care sosea din Siria.

„Doborârea ar fi iresponsabilă”

În schimb, purtătorul de cuvânt pentru politică externă al SPD, Adis Ahmetovic, a avertizat: „Doborârea imediată a unui avion de luptă rusesc la următoarea încălcare a spațiului aerian ar fi iresponsabilă în prezent. Înainte de doborâre, sunt disponibile măsuri diplomatico-militare, cum ar fi forțarea avionului să se îndepărteze”.

Patrick Sensburg, șeful Asociației Rezerviștilor, a declarat că „interceptarea și, dacă este necesar, forțarea aterizării este calea corectă. Orice altceva ar escalada situația, ceea ce nu este necesar deloc. Prin interceptare se transmite un semnal suficient de puternic”.

„Dacă am fi acum într-un conflict armat, dronele ar putea fi și ele înarmate”

„Nu este o situația bună deloc”, a spus și Michael Schoellhorn, directorul general al Airbus Defence and Space, divizie a Airbus responsabilă de produse și servicii de apărare și aerospațiale, într-un podcast Bild. Oficialul spune că „incidente au avut loc și deasupra sediilor producătorului de aeronave”.

După cum subliniază Schoellhorn, „un lucru este clar: dronele pot fi folosite pentru a spiona amplasamente sensibile din industria apărări”.

Dacă am fi acum într-un conflict armat, dronele ar putea fi și ele înarmate”, spune directorul general al Airbus Defence and Space.

„Acum doar câțiva ani, a existat o declarație conform căreia dronele germane nu trebuie niciodată înarmate“, mai spune directorul, care cred că „factorii de decizie încă întârzie prea mult să se adapteze la situația de amenințare în creștere rapidă”.

Schoellhorn subliniază că certitudinea juridică este necesară acum. De asemenea, el aduce în joc Bundeswehr-ul : „Trebuie să stabilești o limită și, dacă este depășită, trebuie neapărat să faci ceva!”

Viktor Orban consideră că Ucraina nu este o țară independetă și suverană. Ungaria își întețește retorica la adresa Kievului
Recomandări
Viktor Orban consideră că Ucraina nu este o țară independetă și suverană. Ungaria își întețește retorica la adresa Kievului

Metafora broaștei

Și pentru Schoellhorn, „Putin testează limitele Occidentului și le depășește în mod repetat până în punctul în care nu se așteaptă încă la nicio consecință”.

Imaginea care îmi vine în minte este cea a unei broaște stând într-o oală și care, atunci când temperatura crește cu un grad în fiecare minut, se gândește: ei bine, e doar puțin mai cald și nu o să sar încă. Și, la un moment dat, va fi pur și simplu prea târziu.

Citiți și Avertismentul istoricului Sir Niall Ferguson pentru români și Europa, după apariția dronelor rusești: „Schimbă fața războiului, treziți-vă! Ucrainenii spun așa: «Când auzi zumzetul, ești mort!»”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nouă migranți irakieni au fost ascunși în rezervoarele camioanelor pentru a trece ilegal frontiera. Ce a atras atenția la Giurgiu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima imagine cu iubita lui Bolojan a atras toate privirile! Arată mult mai bine decât s-a văzut până acum: siluetă perfectă, decolteu, tocuri!
Viva.ro
Ultima imagine cu iubita lui Bolojan a atras toate privirile! Arată mult mai bine decât s-a văzut până acum: siluetă perfectă, decolteu, tocuri!
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Unica.ro
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
Elle.ro
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
gsp
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
GSP.RO
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
GSP.RO
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
Parteneri
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Avantaje.ro
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”
Tvmania.ro
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”

Alte știri

Apă otrăvită cu clostridium în rețeaua publică de distribuție. Anchetă penală de amploare în Prahova, după ce mai mulți oameni au ajuns la spital
Știri România 07:00
Apă otrăvită cu clostridium în rețeaua publică de distribuție. Anchetă penală de amploare în Prahova, după ce mai mulți oameni au ajuns la spital
Ce să faci și cum te protejezi în contextul ploilor, ninsorilor și al scăderilor de temperatură. Recomandările Salvamont: „Turiștii să se informeze din timp”
Știri România 29 sept.
Ce să faci și cum te protejezi în contextul ploilor, ninsorilor și al scăderilor de temperatură. Recomandările Salvamont: „Turiștii să se informeze din timp”
Parteneri
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Adevarul.ro
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
Fanatik.ro
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Viviana Sposub are o nouă relație după despărțirea de George Burcea? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Elle.ro
Viviana Sposub are o nouă relație după despărțirea de George Burcea? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur
Viva.ro
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur

Monden

Cum se menține în formă Ramona Bădescu la 56 de ani. Vedeta a dezvăluit care este rutina ei zilnică. „Al doilea secret este un pic mai delicat”
Stiri Mondene 29 sept.
Cum se menține în formă Ramona Bădescu la 56 de ani. Vedeta a dezvăluit care este rutina ei zilnică. „Al doilea secret este un pic mai delicat”
Ce face Bursucu' dacă e sunat de Mona Segall: „Mi-e dor de ea! O iubesc”
Exclusiv
Stiri Mondene 29 sept.
Ce face Bursucu’ dacă e sunat de Mona Segall: „Mi-e dor de ea! O iubesc”
Parteneri
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
TVMania.ro
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
Tinerii între 18 şi 35 de ani, chemaţi să fie "militar voluntar în termen" 4 luni. Câţi bani primesc la final
ObservatorNews.ro
Tinerii între 18 şi 35 de ani, chemaţi să fie "militar voluntar în termen" 4 luni. Câţi bani primesc la final
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Libertateapentrufemei.ro
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Parteneri
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
GSP.ro
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
Cartonașul verde a fost utilizat în premieră într-un meci oficial » NU îl folosește arbitrul!
GSP.ro
Cartonașul verde a fost utilizat în premieră într-un meci oficial » NU îl folosește arbitrul!
Parteneri
Călin Georgescu: „Dosarul meu este o copie la indigo după dosarul lui Donald Trump”
Mediafax.ro
Călin Georgescu: „Dosarul meu este o copie la indigo după dosarul lui Donald Trump”
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Ce zone sunt afectate
KanalD.ro
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Ce zone sunt afectate

Politic

Cum a convins România Comisia Europeană să accepte deficit de 8,4%: „Astea sunt realitățile”
Politică 29 sept.
Cum a convins România Comisia Europeană să accepte deficit de 8,4%: „Astea sunt realitățile”
Ilie Bolojan: Nu vom mări taxele, dar trebuie să mai tăiem din costuri. Datoria publică a crescut prea repede
LiveText
Politică 29 sept.
Ilie Bolojan: Nu vom mări taxele, dar trebuie să mai tăiem din costuri. Datoria publică a crescut prea repede
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
Fanatik.ro
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt