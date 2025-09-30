Există opinii divergente în coaliția de guvernare germană cu privire la modul în care NATO ar trebui să reacționeze, de la doborârea avioanelor rusești până la măsuri diplomatico-militare mai puțin agresive.

Cu nouă zile în urmă, trei avioane de luptă MiG-31 au pătruns timp de 12 minute în spațiul aerian al Estoniei, iar o aeronavă rusă de recunoaștere a survolat o fregată germană în Marea Baltică.

„Rusia testează din ce în ce mai des și mai dur granițele NATO”

În ultimele săptămâni, avioane de luptă rusești și drone au încălcat în mod repetat spațiul aerian al țărilor NATO, provocând îngrijorare și dezbateri cu privire la răspunsul adecvat.

Ministrul german al apărării Boris Pistorius a avertizat că „Rusia testează din ce în ce mai des și mai dur granițele NATO”. Incidente recente

Cu nici 2 săptămâni în urmă, trei avioane de luptă MiG-31 au pătruns timp de 12 minute în spațiul aerian al Estoniei. De asemenea, o aeronavă rusă de recunoaștere a survolat o fregată germană în Marea Baltică, după cum a dezvăluit Pistorius.

Tragem sau așteptăm?

Există opinii divergente în coaliția de guvernare germană cu privire la modul în care NATO ar trebui să reacționeze.

Recomandări REPORTAJ din Rep. Moldova. Cine sunt moldovenii care aleg Europa?

Expertul CDU în afaceri externe, Jürgen Hardt, a sugerat doborârea avioanelor rusești: „Doar un mesaj clar către Rusia că orice încălcare militară a frontierei va fi atrage un răspuns cu mijloace militare, până la doborârea avioanelor de luptă rusești deasupra teritoriului NATO, va avea efect”.

Iar Florian Hahn (CSU), ministru de stat la Ministerul Federal de Externe, insistă că „oricine încalcă în mod deliberat și conștient spațiul aerian al Alianței trebuie să se aștepte ca Alianța să își exercite dreptul la autoapărare.”

Aliatul nostru Turcia a aplicat acest lucru în mod decisiv și impresionant acum câțiva ani. În 2015, Turcia a doborât în ​​spațiul său aerian un avion de vânătoare rusesc care sosea din Siria.

„Doborârea ar fi iresponsabilă”

În schimb, purtătorul de cuvânt pentru politică externă al SPD, Adis Ahmetovic, a avertizat: „Doborârea imediată a unui avion de luptă rusesc la următoarea încălcare a spațiului aerian ar fi iresponsabilă în prezent. Înainte de doborâre, sunt disponibile măsuri diplomatico-militare, cum ar fi forțarea avionului să se îndepărteze”.

Patrick Sensburg, șeful Asociației Rezerviștilor, a declarat că „interceptarea și, dacă este necesar, forțarea aterizării este calea corectă. Orice altceva ar escalada situația, ceea ce nu este necesar deloc. Prin interceptare se transmite un semnal suficient de puternic”.

„Dacă am fi acum într-un conflict armat, dronele ar putea fi și ele înarmate”

„Nu este o situația bună deloc”, a spus și Michael Schoellhorn, directorul general al Airbus Defence and Space, divizie a Airbus responsabilă de produse și servicii de apărare și aerospațiale, într-un podcast Bild. Oficialul spune că „incidente au avut loc și deasupra sediilor producătorului de aeronave”.

După cum subliniază Schoellhorn, „un lucru este clar: dronele pot fi folosite pentru a spiona amplasamente sensibile din industria apărări”.

Dacă am fi acum într-un conflict armat, dronele ar putea fi și ele înarmate”, spune directorul general al Airbus Defence and Space.

„Acum doar câțiva ani, a existat o declarație conform căreia dronele germane nu trebuie niciodată înarmate“, mai spune directorul, care cred că „factorii de decizie încă întârzie prea mult să se adapteze la situația de amenințare în creștere rapidă”.

Schoellhorn subliniază că certitudinea juridică este necesară acum. De asemenea, el aduce în joc Bundeswehr-ul : „Trebuie să stabilești o limită și, dacă este depășită, trebuie neapărat să faci ceva!”

Recomandări Viktor Orban consideră că Ucraina nu este o țară independetă și suverană. Ungaria își întețește retorica la adresa Kievului

Metafora broaștei

Și pentru Schoellhorn, „Putin testează limitele Occidentului și le depășește în mod repetat până în punctul în care nu se așteaptă încă la nicio consecință”.

Imaginea care îmi vine în minte este cea a unei broaște stând într-o oală și care, atunci când temperatura crește cu un grad în fiecare minut, se gândește: ei bine, e doar puțin mai cald și nu o să sar încă. Și, la un moment dat, va fi pur și simplu prea târziu.

Citiți și Avertismentul istoricului Sir Niall Ferguson pentru români și Europa, după apariția dronelor rusești: „Schimbă fața războiului, treziți-vă! Ucrainenii spun așa: «Când auzi zumzetul, ești mort!»”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE