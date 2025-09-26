Sir Niall Ferguson este istoric britanico-american, Milbank Family Senior Fellow la Hoover Institution și senior fellow la Belfer Center for Science and International Affairs de la Universitatea Harvard. Anterior, a fost profesor la Harvard, London School of Economics și la Universitatea New York.

Este autorul a 16 cărți, inclusiv Kissinger, 1923-1968: The Idealist (Kissinger, 1923-1968: Idealistul) , care a câștigat premiul Arthur Ross pentru carte al Consiliului pentru Relații Externe.

În editorialul său, Ferguson subliniază urgența reutilării militare a Europei și adaptării la noile realități. El critică lentoarea instituțiilor europene în fața acestei amenințări în creștere.

Expertul britanic recomandă creșterea asistenței financiare pentru Ucraina și accelerarea reînarmării Europei. El avertizează că liderii europeni nu par să înțeleagă gravitatea situației.

„Războiul viitorului este deja aici și nu vă este suficient de frică”

Războiul viitorului a ajuns deja în Europa, avertizează istoricul Niall Ferguson într-o analiză publicată în The Freepress.

Conflictul din Ucraina a evoluat rapid, transformând câmpul de luptă prin utilizarea masivă a dronelor. Ferguson, membru senior la Institutul Hoover al Universității Stanford, subliniază că europenii nu sunt încă pe deplin conștienți de amenințarea reprezentată de dronele rusești, în ciuda incursiunilor recente în spațiul aerian al unor țări NATO.

Războiul viitorului este deja aici și nu vă este suficient de frică. Cu excepția cazului în care sunteți ucrainean, desigur, avertizează academicianul.

Mărturiile soldaților ucraineni de pe front ilustrează letalitatea acestui nou tip de război tehnologic. Ferguson relatează: „Fraza pe care o auzi cel mai des de la bărbații care au servit pe front este: «Dacă auzi bâzâitul, atunci ești mort!»”.

Această realitate a transformat complet tactica militară și impactul psihologic asupra combatanților. Roiurile de drone pot aduce moartea în orice moment, creând o presiune constantă. Nevoia urgentă de adaptare a Europei.

„Cetățenii din România știu acum că dronele rusești sunt capabile să le pătrundă în spațiul aerian”

Pentru el, percepțiile europene asupra amenințării reprezentate de dronele rusești rămân inadecvate, chiar dacă „cetățenii din România, Polonia Estonia și Danemarca știu acum că dronele rusești sunt capabile să le pătrundă în spațiul aerian”. Ferguson se întreabă dacă aceste țări au înțeles cu adevărat implicațiile acestei noi realități.

Situația din Danemarca vine pe fondul mai multor incidente raportate de statele NATO. Săptămâna trecută, Estonia și Polonia au acuzat Rusia că le-a încălcat spațiul aerian și au cerut consultări urgente cu Alianța. România a raportat la rândul ei că drone rusești au intrat pe teritoriul său.

Ieri, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat măsurile pentru protecția spațiului aerian și intervenția împotriva dronelor, după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, convocată de Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni: ministrul Apărării dă ordinul de doborâre a avioanelor, comandantul militar ia decizia de distrugere a dronelor.

În fața superiorității numerice rusești, Ferguson identifică inovația ca principala resursă ucraineană. Cu toate acestea, experții avertizează că acest avantaj tehnologic nu poate compensa pe deplin deficitul de personal.

„Să crească asistența financiară pentru Ucraina. Apoi, să-și accelereze propria reînarmare”

Istoricul britanic trasează o foaie de parcurs clară pentru Europa și Regatul Unit: „În aceste circumstanțe, este foarte clar ce trebuie să facă acum Europa și Regatul Unit, acum că Statele Unite au făcut din războiul din Ucraina problema lor. În primul rând, să crească asistența financiară pentru Ucraina. Apoi, să-și accelereze propria reînarmare”.

Ferguson critică însă lentoarea instituțiilor europene în adaptarea la noua realitate. „Problema este că agențiile naționale de achiziții, contractorii din domeniul apărării și armatele Europei nu achiziționează arme suficient de repede, nu produc armele potrivite și nu își adaptează structurile de forță la lecțiile învățate în Ucraina”, afirmă el.

În concluzie, Ferguson subliniază urgența unui nou mod de gândire în rândul liderilor europeni pentru a face față provocărilor viitoare ale războiului tehnologic.

Fără o adaptare rapidă, Europa riscă să rămână nepregătită în fața amenințărilor emergente.





