Contribuția determină câte puncte de pensie acumulezi

În Germania nu există o pensie minimă legală. Cu cât venitul dumneavoastră este mai mare, cu atât contribuțiile pe care le plătiți la asigurarea de pensii sunt mai mari – iar aceste contribuții determină câte puncte de pensie (așa-numitele Entgeltpunkte) acumulați.

Elemente cheie ale calculului (valabile pentru 2025/2026):

  • Punctul de pensie: Dacă încasezi salariul mediu brut pe an (estimat la 50.493 euro pentru 2025), primești 1 punct de pensie.
  • Valoarea punctului: Începând cu iulie 2025, valoarea unui punct de pensie este de 40,79 euro (aceeași valoare în toată Germania).
  • Formula de calcul: Pensia brută = Numărul de puncte x Factorul de acces x Valoarea actuală a punctului x Factorul tipului de pensie.

Exemplu concret: Dacă o persoană a lucrat 5 ani în Germania cu un salariu mediu, acumulând astfel 5 puncte de pensie, calculul ar fi: 5 puncte x 40,79 euro = 203,95 euro (brut/lună).

Dacă nu vă pensionați anticipat și dacă este o pensie obișnuită pentru limită de vârstă, atunci factorul de acces și factorul de tip de pensie sunt egali cu 1.

De asemenea, dacă venitul a fost sub media pe economie, punctajul acumulat va fi mai mic, rezultând o pensie proporțional mai scăzută. În cazurile în care pensia nu acoperă nevoile de bază, beneficiarii pot solicita asistență socială suplimentară din partea statului german.

Guvernul german a ajuns la un acord privind reforma pensiilor. Începând cu 1 ianuarie 2026, pensionarii vor putea câștiga până la 2.000 de euro lunar fără a plăti impozite, potrivit portalului de știri germane Merkur.de.

Această măsură se aplică persoanelor care au atins vârsta standard de pensionare, în prezent fiind de 66 de ani și două luni.

Cum funcționează sistemul de pensii în Germania

Sistemul de pensii din Germania funcționează pe un principiu fundamental diferit de cel al multor alte state europene, punând accentul pe contributivitate strictă și echitate individuală, mai degrabă decât pe o plasă de siguranță universală în cadrul sistemului de asigurări.

Iată principalele motive pentru care nu există o „pensie minimă” fixă:

  • 1. Principiul echivalenței (Äquivalenzprinzip): Acesta este pilonul central al sistemului german: primești exact cât ai cotizat. Ideea este ca pensia să reflecte direct performanța profesională și nivelul veniturilor din timpul vieții active. Dacă s-ar introduce o pensie minimă garantată prin sistemul de asigurări, s-ar rupe legătura directă între cuantumul contribuțiilor și beneficiile primite, ceea ce este considerat inechitabil pentru cei care au cotizat sume mari.
  • 2. Separarea asigurărilor sociale de asistența socială: În Germania, sistemul de pensii (Rentenversicherung) este un sistem de asigurare, nu unul de protecție socială generală. Pensia are rolul de a înlocui venitul din muncă, iar asistența socială are rolul de a garanta supraviețuirea. Dacă pensia cuiva este prea mică (sub nivelul subzistenței), statul nu crește pensia propriu-zisă, ci intervine prin Grundsicherung (securitatea de bază) — un ajutor social finanțat din taxe, nu din fondul de pensii.
  • 3.Evitarea poverii asupra contribuabililor activi: Sistemul german este de tipul „pay-as-you-go” (generația actuală plătește pentru pensionarii actuali). Introducerea unei sume minime garantate ar necesita fie creșterea uriașă a punctului de pensie (foarte scump pentru buget), fie subvenționarea masivă de la stat, ceea ce ar pune o presiune financiară insuportabilă pe umerii angajaților tineri.
  • 4. Introducerea „Pensiei de Bază” (Grundrente) ca alternativă: Deși nu există o „pensie minimă” universală, din 2021 Germania a introdus Grundrente. Aceasta nu este o sumă fixă, ci un supliment pentru persoanele care: Au avut venituri mici (între 30% și 80% din salariul mediu). Este o metodă de a recompensa munca pe termen lung, fără a transforma sistemul într-unul de asistență socială universală și care au lucrat cel puțin 33 de ani.

