Reformele pe care autoritățile le propun în sistemul de pensii din Germania

Guvernul german a ajuns la un acord privind reforma pensiilor. Noile măsuri vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026.

Coaliția CDU, CSU și SPD a convenit asupra unor reforme sociale ample în urma unor negocieri nocturne. Printre acestea se numără și așa-numita „pensie activă”, care permite seniorilor să câștige până la 2.000 de euro pe lună fără a plăti impozite.

Cum ar putea pensionarii din Germania să primească 2.000 de euro pe lună

Conform acordului, pensionarii vor putea câștiga până la 2.000 de euro lunar fără a plăti impozite începând cu 1 ianuarie 2026. Această măsură se aplică persoanelor care au atins vârsta standard de pensionare, în prezent fiind de 66 de ani și două luni.

Principalele puncte ale reformei sunt:

Se aplică doar pentru angajații cu contract de muncă, nu și pentru liber-profesioniști

Scutirea de impozit se aplică direct la calculul salariului

Contribuțiile la asigurările sociale rămân obligatorii.

Măsurile incluse de Guvernul german în reforma pensiilor

Pe lângă „pensia activă”, pachetul de reforme include și alte măsuri:

„Pensia pentru start timpuriu”, care va fi aprobată în 2025 și va intra în vigoare retroactiv de la 1 ianuarie 2026

O reformă a sistemului privat de pensii, care va înlocui actualul sistem Riester.

Potrivit presei germane, cancelarul Friedrich Merz (CDU) a anunțat că aceste măsuri vor fi aprobate de cabinet săptămâna viitoare, pe 15 octombrie. Deși măsura a fost salutată de mulți, există și voci critice.

Unii experți estimează că statul german va pierde anual aproximativ 3 miliarde de euro din încasările fiscale. Un alt punct de critică este faptul că măsura nu se aplică liber-profesioniștilor sau celor care nu au atins încă vârsta standard de pensionare.

Decizia vine la doar o lună după ce economiștii germani au început să tragă un semnal de alarmă cu privire la creștere vârstei de pensionare. Aceștia sunt de părere că statul ar trebui să crească vârsta de pensionare tocmai pentru a proteja sistemul de pensii din țară.

Ce impact poate avea noua lege asupra pensionarilor români din Germania

Noile măsuri vor oferi pensionarilor mai multă flexibilitate financiară. Cei care doresc să continue să lucreze după atingerea vârstei de pensionare vor putea câștiga sume semnificative fără a fi impozitați.

Românii stabiliți în Germania ar putea fi afectați de noile reforme. La finalul anului 2023, erau aproximativ 910.000 de români care lucrau in Germania. Tocmai de aceea se estimează că mii de români primesc deja sau se așteaptă să primească o pensie din partea statului.

Totuși, este important de menționat că nu toți pensionarii vor beneficia de aceste avantaje. Liber-profesioniștii și cei care se pensionează anticipat sunt excluși din schema „pensiei active”.

