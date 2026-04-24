Ce poți face de 1 Mai în București: de la grătare uriașe la petreceri până dimineața

1 Mai nu mai înseamnă de mult doar o zi liberă sau o ieșire la iarbă verde. În București și în apropiere, mini-vacanța s-a transformat într-un adevărat maraton de evenimente: festivaluri gastronomice, concerte live, petreceri în aer liber și spectacole pentru toate vârstele.

Fie că vrei să stai cu prietenii la grătar, să dansezi până dimineața sau să alegi o variantă mai liniștită, ai de unde alege.

GRILLFEST BBQ 2026: cel mai mare festival de grătar din Europa, la Snagov

GRILLFEST BBQ 2026 este unul dintre punctele centrale ale weekendului de 1 Mai. Evenimentul are loc între 1 și 3 mai, la Casa Vlăsia din Snagov, iar intrarea este liberă.

Organizatorii promit un adevărat spectacol gastronomic, cu peste 200 de chefi și pitmasteri care vor găti aproximativ 100 de tone de carne, atent selectată din România și din întreaga lume.

Vizitatorii vor putea descoperi mai multe zone tematice:

  • Zona US BBQ Experience aduce stiluri autentice din Texas, Carolina, Memphis, Kentucky, St. Louis și Kansas City. În paralel, zona dedicată Americii Latine va găzdui demonstrații de asado argentinian și churrasco brazilian.
  • Nu lipsesc nici preparatele clasice reinterpretate, de la mici și burgeri premium până la specialități din vânat sau curcan. Organizatorii promit și surprize culinare, după succesul de anul trecut al burgerului de crocodil.

Pe lângă mâncare, festivalul include masterclass-uri despre gătit și selecția cărnii, expoziții de echipamente și tehnologie pentru grătar concerte live și zone de petrecere dar și activități pentru copii și spații dedicate sportului și relaxării.

Petrecere „Școala Veche” la Berăria H: lăutari și atmosferă clasică

Berăria H pregătește pentru 1 Mai o seară în stil autentic românesc. Pe scenă urcă artiști cunoscuți ai muzicii de petrecere:

  • Sorin Necunoscutu, apreciat pentru vocea puternică și energia de pe scenă
  • George Nicoloiu, reprezentant al stilului clasic de lăutărie
  • Nicu Gigantu, cunoscut pentru ritmurile care ridică publicul la dans
  • Mircea Vijelie, unul dintre cele mai populare nume din muzica de petrecere

Artiștii vor fi acompaniați de o formație completă de lăutari, cu țambal, contrabas, acordeon și clarinet, pentru o atmosferă de petrecere „ca pe vremuri”.

Muzică electronică și clubbing: DJ internaționali și petreceri până dimineața

Pentru cei care preferă vibe-ul de club, 1 Mai aduce evenimente importante.

Black Coffee, unul dintre cei mai cunoscuți DJ din lume, vine la București cu un set de Afro house în cadrul conceptului GAIA. Evenimentul începe la ora 15:00 și continuă până seara.

Ce poți face de 1 Mai 2026 în București: festivaluri, concerte și evenimente
Black Coffee, pe numele său real Nkosinathi Innocent Maphumulo, este unul dintre cei mai cunoscuți DJ și producători de muzică electronică din lume, câștigător în 2022 a câștigat un premiu Grammy pentru cel mai bun album de muzică dance/electronică. Foto: Shutterstock

La Seen Club are loc o petrecere de deschidere cu artiști internaționali din Milano, Ibiza și Saint-Tropez, iar atmosfera promite să țină până dimineața.

În Centrul Vechi, Bodega La Mahala organizează trei zile de petrecere continuă, cu mici, sarmale, vin și muzică românească.

Grătar și relaxare la Hotel Caro

La Hotel Caro, terasa Glucoza Bar se transformă într-un loc de relaxare pentru 1 Mai. Meniul include preparate clasice și premium, de la tradiționalii mititei și cârnați de Pleșcoi, fleică coaptă lent timp de 3 ore, ceafă de porc gătită lent, până la coaste de porc marinate în citrice, antricot de vițel și mușchiuleț de porc.

Pe lângă carne, sunt servite garnituri, deserturi de casă și băuturi, iar prețul este de 175 de lei de persoană.

Teatru și spectacole pentru toate vârstele

Pentru o variantă mai liniștită, scena culturală din București oferă mai multe opțiuni.

La Teatrul Roșu se joacă pe 1 mai comedia „Burlac la 40 de ani”, o piesă despre relații, prietenie și alegeri dificile, în care joacă Livia Taloi, Diana Bagdasar, Alin Brancu, Jean Lemne.

Pentru copii, sunt spectacole precum „Peter Pan” la Teatrul Ion Creangă sau „Ursul păcălit de vulpe” și „Povestea celor trei purceluși”.

Tururi ghidate la Palatul Parlamentului

Palatul Parlamentului poate fi vizitat pe 1 și 2 mai în cadrul unor tururi ghidate. Turul durează aproximativ 50 de minute și include:

  • Sala de Plen și ceasul atomic
  • holul din fața fostului cabinet al lui Nicolae Ceaușescu
  • scara monumentală
  • săli istorice precum Constantin Stere și Avram Iancu

Biletul costă 69 de lei, iar copiii sub 14 ani intră gratuit.

Dacă alegi să rămâi în oraș, nu duci lipsă de opțiuni. De la festivaluri uriașe și petreceri până dimineața, până la teatru sau tururi culturale, 1 Mai 2026 vine cu o ofertă completă. Fie că vrei grătar, muzică sau relaxare, Capitala are câte ceva pentru fiecare.

Momentul în care bărbatul din Neamț este împușcat mortal de luptătorii SAS: „Hai afară, lasă arma, nu îți facem nimic! Discutăm și atâta tot"
