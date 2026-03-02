MRE-rațiile militare pentru o zi întreagă au trei meniuri incluse și un chit de încălzire

Tiktokerul a mărturisit că a primit pachetul cu rația militară românească și mărturisește că nu știe dacă ele se pot achiziționa și de către civili. În timpul filmării, Dan Roșu arată un pachet mare, ambalat într-o pungă de plastic cu Stema României pe care scrie denumirea „rație militară” în mai multe limbi.

„Am revenit cu rația asta românească frate. Deci eu am primit-o pe aceasta, nu știu dacă se și cumpără. (…) Este foarte mare, nu știu dacă o să pot să o mănânc din prima pe toată. O desfacem acum pe loc”, a spus bărbatul, în videoclipul postat pe TikTok.

Bărbatul a desfăcut pachetul și a scos pe rând cele trei meniuri pentru micul dejun, prânz și cină.

„Deci primul pe care l-am găsit este meniul de prânz, apoi asta este cina și micul dejun. Hai că vom începe cu micul dejun și mai avem și kitul de încălzire”, a spus el.

Ce conține meniul pentru micul dejun din rația militară românească

Primul meniu pe care l-a desfăcut bărbatul pe TikTok este cel de mic dejun. În pachet, Dragoș Roșu mărturisește că a găsit un fel principal și mai multe gustări, dar și suc și cafea pentru militari.

„Am desfăcut micul dejun și avem: friptură de vită cu sos de piper, biscuiți sărați din grâu integral, baton proteic cu ciocolată, cafea 3 în 1 și încă un chit de încălzire și unt de nuci. Eu nu am mâncat niciodată unt de nuci, sper că nu se referă la unt de arahide”, a mai explicat el, arătând fiecare produs în fața camerei.

Dragoș Roșu a desfăcut în trecut și MRE pentru militarii americani și susține că rațiile pentru militarii români sunt mai bogate.

„Avem și un chit cu linguriță, parcă e mult mai bogat și are mai multe chestii ca unul american. Ai și șervețele umede, șervețele uscată și o pungă să strângi gunoaiele, cred”, a mai spus el.

Bărbatul a desfăcut și a gustat toate preparatele în videoclipul de pe TikTok

Bărbatul a desfăcut și a gustat toate produsele în videoclipul de pe TikTok. Dragoș spune că biscuiții pe care i-a mâncat cu untul de nuci au fost gustoși, la fel și cafeaua. Sucul din rația militară a fost comparat cu cel pe care turiștii îl găsesc la dozatoare, la micul dejun din hoteluri.

„Sucul e fix cu toate fructele, ca sucul de la dozatoarele de la hotel”, a mai precizat el.

Cum a reacționat tiktokerul când a încălzit felul principal al meniului pentru micul dejun din rația militară

În pachetul pe care scria friptură de vită în sos de piper bărbatul a găsit niște paste cu vită și piper. Le-a încălzit pe acestea și apoi le-a mâncat în fața camerei, fiind de părere că au fost chiar bune, gustoase.

„Gata, acum încălzesc felul principal de la micul dejun. Deci scria acolo friptură de vită cu sos de piper, dar sunt de fapt paste cu carne de vită și sos de piper. Nu arată cel mai bine, dar probabil că este carne la conservă. Le mai trebuie puțină sare, dar parcă nu sunt rele pastele și nici vita și nici sosul. E chiar bun”, a mărturisit el.

TikTokerul a fost însă surprins de faptul că militarii români mănâncă paste cu vită și sos la masa de dimineața. Acesta spune că ar fi văzut preparatul mai potrivit pentru prânz.

„Totuși, asta mănâncă la micul dejun? Mai repede mi se pare că se potrivește pentru prânz”, a explicat el.

Ce sunt pachetele MRE, rațiile militare

Rațiile militare denumite MRE (acronimul pentru „Meal Ready-to-Eat”, adică mâncare gata de mâncat) sunt pachete alimentare concepute să ofere soldaților toate caloriile și nutrienții de care au nevoie în condiții dificile, atunci când nu există posibilitatea de a găti sau de a folosi vase și ustensile.

Aceste rații au fost dezvoltate în anii 1980 de armata americană și sunt folosite ca rație individuală operațională, atât pe front, cât și în exerciții sau misiuni, pentru a hrăni soldații în mod complet și rapid.

Ce produse include, de obicei, un pachet MRE pentru militari

Un pachet MRE include de obicei un meniu complet: supă, fel principal (de exemplu tocăniță sau spaghete), garnitură (cartofi, orez, porumb), pâine sau cracker, unt de arahide sau cremă de brânză, desert (biscuiți sau prăjituri) și băuturi instant (ceai, cafea, cacao).

Fiecare rație oferă în medie aproximativ 1.250 de calorii, dar unele pachete pot ajunge până la 4.500 de calorii și sunt concepute astfel încât să fie ușor de transportat, cântărind în jur de 1,3–1,5 kg și venind cu accesorii precum lingură, încălzitor chimic, sare sau gumă de mestecat.

MRE-urile sunt proiectate să fie consumate direct din ambalaj, fără preparare, deși felul principal este de obicei mai gustos încălzit.

Termenul de valabilitate al rațiilor de hrană pentru militari este de 4 până la 5 ani

Termenul de valabilitate al acestor rații poate varia între 4 și 5 ani dacă sunt păstrate la temperaturi normale (25–27 °C). În condiții mai reci și fără lumină directă, unele MRE-uri pot rezista chiar până la 10 ani.

Deși nu sunt destinate comercializării, MRE-urile s-au răspândit în România ca produs de interes public și pot fi găsite în anunțuri de vânzare la prețuri variabile: de la circa 30 de lei pe bucată până la 500 de lei pentru un bax de rații, iar unele oferte online ajung până la 160–600 de lei în funcție de sursă și conținut.

