„Domeniul mecanicii rămâne unul dintre sectoarele cu o cerere constantă pentru specialiști calificați. Oportunitățile de carieră sunt diverse și potențialul de câștig variază semnificativ în funcție de nivelul de competență și sectorul de activitate. Piața actuală este una competitivă, iar angajatorii se confruntă frecvent cu un deficit de forță de muncă specializată. Tot mai multe companii investesc în formarea internă a angajaților sau în parteneriate cu școli profesionale, pentru a-și asigura viitorii tehnicieni și ingineri”, explică Roxana Drăgici, șefa de vânzări din cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

„În același timp, competențele digitale și familiaritatea cu echipamente moderne de diagnosticare și automatizare devin tot mai valoroase. Mecanica este, astfel, un domeniu care continuă să ofere stabilitate și perspective reale de creștere profesională. Pentru cei care își dezvoltă constant abilitățile și obțin certificări tehnice relevante, o carieră în acest sector poate fi una solidă și bine remunerată, cu șanse de evoluție atât în România, cât și în străinătate”, mai spune Drăghici.

25.000 de locuri de muncă

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 25.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 5.200 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi. Până în prezent, peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.

