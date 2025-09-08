Variații mari

Astfel, conform datelor Salario, lefurile variază astfel:

  • Tâmplar – în medie 4.500 de lei net pe lună
  • Operator mașini cu comandă numerică – în medie 4.000 de lei net pe lună
  • Inginer proiectant – în medie 5.100 de lei net pe lună
  • Muncitor necalificat – în medie 3.200 de lei net pe lună
  • Manager – în medie 8.000 de lei net pe lună.

„Piața resimte în prezent atât lipsa de personal calificat, cât și presiunea costurilor de producție, ceea ce face ca angajatorii să fie mai atenți la retenție și la oferirea de beneficii suplimentare. În același timp, exporturile și cererea pentru mobilier românesc susțin oportunitățile de dezvoltare, ceea ce transformă prelucrarea lemnului într-o opțiune solidă pentru o carieră stabilă, cu perspective de creștere”, explică Roxana Drăghici, șefa de vânzări în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Peste 22.000 de locuri de muncă pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 22.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 7.300 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

