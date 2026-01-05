„Stațiunile montane, marile orașe și destinațiile turistice consacrate au funcționat la capacitate ridicată, iar acest context a scos din nou în evidență o realitate cunoscută în piața muncii: deficitul de personal calificat și presiunea constantă asupra salariilor”, spune Roxana Drăghici, șefa de vânzări a eJobs, cea mai mare platformă de recrutare din țară.

Bacșișuri și bonusuri

În această perioadă, veniturile sunt adesea completate de bacșișuri, bonusuri de sezon și plata orelor suplimentare, aspecte care fac diferența în lunile cu flux mare de turiști, mai spune ea.

Hotelurile din zonele turistice premium sau din marile orașe oferă, de regulă, pachete salariale mai competitive, tocmai pentru a-și asigura stabilitatea echipelor după vârfurile sezoniere.

Șefii, cel mai bine plătiți

Managementul hotelier rămâne zona cu cele mai mari venituri din domeniu.

„Tot mai mulți angajatori pun accent pe competențe precum optimizarea costurilor, coordonarea echipelor mari și adaptarea rapidă la fluctuațiile de cerere, mai ales după perioadele de vârf, precum sărbătorile de iarnă. Programul flexibil, mesele asigurate, cazarea pentru personal sau bonusurile de retenție sunt din ce în ce mai frecvente, în încercarea de a păstra angajații-cheie și de a reduce fluctuația”, mai spune Drăghici.

15.000 de locuri de muncă, pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 15.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 4.800 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE