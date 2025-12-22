Medicii care răspândesc informații false vor fi sancționați

Proiectul legislativ modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, astfel încât răspândirea de informații contrare dovezilor științifice să fie considerată abatere disciplinară, inclusiv dacă se face „prin orice mijloace” în spațiul public.

„Medicul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medical şi a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Medicilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMR, pentru răspândirea în spaţiul public, prin orice mijloace, a unor informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional, care pot pune în pericol sănătatea publică, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale CMR”, se arată în proiectul de lege aprobat de Senat, potrivit Agerpres.

Ce sancțiuni vor primi medicii care răspândesc teorii ale conspirației

Potrivit textului adoptat de Senat, medici care transmit astfel de mesaje pot primi interdicția de a profesa sau de a desfășura anumite activități medicale pentru o perioadă de la o lună până la un an la prima abatere. La a doua abatere, se prevede chiar retragerea calității de membru al Colegiului Medicilor din România.

Senatul este primul for sesizat cu proiectul, iar Camera Deputaților va fi forul decizional pentru ca modificările să intre în vigoare.

Zeci de teorii ale conspirației, răspândite în ultimii ani de medici în România

În ultimii ani, în special în perioada pandemiei de COVID-19, au existat numeroase cazuri în care medicii au răspândit teorii ale conspirației, fie privind boala, fie privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2.

Spre exemplu, Doctorul Adrian Cacoveanu a fost reclamat la Colegiul Medicilor pentru răspândirea de informații false despre vaccinul anti-COVID, inclusiv afirmații potrivit cărora „vaccinatul este contagios prin vaccinare”. Doctorul Răzvan Constantinescu din Iași a fost sesizat pentru încălcări ale Codului de Deontologie Medicală din cauza pozițiilor sale publice antivaccin și a promovării unor teorii contrare dovezilor științifice.

În ultimul an, un caz extrem de controversat a fost o conferință medicală organizată la Brașov, în timpul căreia au fost prezentate mai multe teorii false. La evenimentul din septembrie au fost promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, inclusiv idei precum „controlul populației prin vaccin” sau „explozia de cancere post-vaccinare”, fără bază științifică. Ministrul Sănătății și Colegiul Medicilor au criticat evenimentul și au cerut sancțiuni.

Înainte să moară, incluvis medicul Flavia Groșan a publicat pe Facebook o afirmație despre așa-numitul „shedding” al vaccinurilor COVID-19, susținând că vaccinul ar provoca transmiterea unor proteine către alte persoane. Colegiul Medicilor și specialiștii au respins vehement această afirmație ca fiind nefondată științific și periculoasă.

