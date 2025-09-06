Conferință cu medici și teorii conspiraționiste despre COVID la Brașov

O conferință intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală” a avut loc sâmbătă la Brașov. În timpul evenimentului controversat au fost promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID.

Mai mulți medici din spitalele publice din România, dar și din clinici private au participat la evenimentul la care s-a vorbit și despre morți subite și controlul maselor prin vaccin, fără să fie prezentate informații științifice.

Conferința nu a fost acreditată de Colegiul Medicilor, conform verificărilor efectuate de Digi24. Acest aspect ridică semne de întrebare cu privire la credibilitatea și validitatea informațiilor prezentate în cadrul evenimentului.

Teoriile controversate despre vaccinare anti-COVID

În cadrul conferinței de la Brașov, temele abordate de către medicii prezenți în dezbateri au fost bazate pe teoriile conspiraționiste privind vaccinarea anti-COVID:

„Explozia de cancere post-vaccinare”

„Copii care mor din cauza vaccinului COVID”

Ideea unei „conspirații globale prin vaccinare”

Aceste afirmații contrazic dovezile științifice și recomandările oficiale ale autorităților medicale.

Medici cu funcții publice implicați în evenimentul controversat

Printre participanții la eveniment se numără medici cu funcții în spitale publice și cadre universitare:

Un medic primar de radiologie-imagistică, coordonator al laboratorului de radiologie de la Spitalul Clinic din Brașov

Răzvan Constantinescu, medic primar gastroenterolog și de medicină internă din Iași, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie

Geanina Hagima, medic de obstetrică-ginecologie în București

Un medic de dermatovenerologie din Onești

Tatiana Uruioc, medic neurolog și coordonator al compartimentului de neurologie de la spitalul din Buhuși

Argentina Tudor, psiholog din Arad

Managerul spitalului din Buhuși a anunțat demararea unei anchete interne în cazul doctoriței Tatiana Uruioc și sesizarea Colegiului Medicilor. În funcție de concluziile anchetei, aceasta ar putea fi demisă din funcția de coordonator al compartimentului de neurologie.

Poziția Colegiului Medicilor din România

Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România, a catalogat evenimentul drept o „pseudoconferință” și a subliniat că acesta nu este și nici nu ar putea fi acreditat.

„Am luat act de organizarea acestei conferințe. De fapt, nu putem numi conferință, este o pseudoconferință. (…) Nu este creditată de Colegiul Medicilor din România și nu ar putea să fie creditată pentru că este în afara medicinei bazate pe dovezi, și acesta reprezintă un principiu de bază pe care Colegiul Medicilor din România îl susține în activitatea medicală”, a transmis aceasta, în timpul unei intervenții la Digi24.

Președinta Colegiului Medicilor a făcut apel la medici să se delimiteze de astfel de manifestări și a anunțat că vor fi demarate acțiuni disciplinare împotriva celor implicați.

„În acest moment colegiile teritoriale se autosesizează și, cu certitudine, se vor demara acțiuni disciplinare la adresa acestor medici. Autosesizarea poate să vină din partea colegiilor teritoriale în care sunt înregistrați, dar vă spun că e vorba numai de patru sau cinci medici care sunt cu drept de liberă practică. Restul nu sunt medici cu drept de liberă practică”, a mai precizat ea.

Consorțiul G6 al UMF se opune dezinformării medicale la conferința din Brașov

Consorțiul G6 al Universităților de Medicină și Farmacie se opune ferm dezinformării medicale. Grupul condamnă participarea cadrelor universitare la evenimente pseudo-științifice, considerându-le un „derapaj grav de la principiile educației medicale corecte”, după cum au transmis într-un comunicat.

Consorțiul G6 subliniază că participarea cadrelor medicale la astfel de manifestări încalcă normele deontologice și etica universitară. Aceștia consideră comportamentul un „derapaj grav“ de la principiile educației medicale corecte.

„Participarea unor medici, cadre universitare, la astfel de manifestări contravine normelor deontologice si eticii universitare si este un derapaj grav de la principiile unei activități de educație medicala corecta, riguroasa, in sprijinul sănătății publice.

Prevenția bolilor infecțioase prin vaccinare a contribuit major la scăderea mortalității si morbidității si la creșterea speranței de viată sănătoasă. Dezinformarea, prezentarea distorsionata si interpretarea voit greșita a datelor medicale reprezintă un atac împotriva științei, si educației si pun in pericol sănătatea publica- adică sănătatea tuturor membrilor comunității, de la copii la vârstnici”, a transmis asociația.

Organizația îndeamnă publicul să se informeze din surse medicale de încredere. Universitățile de Medicină și Farmacie au responsabilitatea de a fi astfel de surse pentru studenți, medici și societate în general.

„Fiecare dintre noi poate contribui la contracararea acestor prin informare reala, din surse medicale de încredere, iar Universitățile de Medicina si Farmacie, au datoria sa fie astfel de surse de încredere pentru studenți, rezidenți, medici si societate”, se mai arată în comunicatul semnat de Prof.Univ.Dr.Viorel Scripcariu.

Impactul asupra sănătății publice

Specialiștii avertizează că astfel de mesaje pot alimenta reticența față de vaccinuri, într-o perioadă în care rata de imunizare a scăzut semnificativ. Acest lucru pune în pericol sănătatea copiilor nevaccinați și poate avea consecințe grave asupra sănătății publice în general.

Președinta Colegiului Medicilor din România a subliniat importanța implicării altor instituții în gestionarea acestei situații. Ea a menționat necesitatea verificării caracterului înșelător al unor astfel de evenimente și a solicitat o poziție din partea Ministerului Sănătății.

„Consider că sunt o serie întreagă de alte instituții din România care au rol în apărarea sănătății publice și în verificarea unor asemenea cazuri. Sunt cazuri de dezinformare și e vorba de instituții care au rol în protejarea statului român în ansamblu și de instituții de unde provin speakerii din cadrul acestei întâlniri”, a mai spus Cătălina Poiană.

Evenimentul de la Brașov ridică întrebări serioase cu privire la responsabilitatea medicilor și a instituțiilor medicale în diseminarea informațiilor corecte și bazate pe dovezi științifice. Este esențial ca autoritățile competente să ia măsuri pentru a preveni răspândirea dezinformării și pentru a proteja încrederea publicului în sistemul medical și în programele de vaccinare.

